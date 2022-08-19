Сотрудники ДЧС Мангистау спасли девочку на Каспии

Девочка 2010 года рождения едва не утонула в Каспийском море.Инцидент произошел 19 августа на не оборудованном для купания участке, напротив памятника Тарасу Шевченко в 4А микрорайоне. Подростку помогли добраться до берега.- Девочка передана сотрудникам медицинской службы. Всего были задействованы одна единица техники и два сотрудника оперативно-спасательного отряда, - сообщили в ДЧС Мангистауской области.