К иностранцам в Мангистау обратились полицейские

- Просим иностранных граждан при пребывании в нашей области не нарушать законодательство РК в сфере миграции, - обратились в полиции.

Из-за участившихся правонарушений, совершенные иностранцами в нашем регионе, с 22 по 28 августа на территории нашего региона проводится ОПМ «Мигрант-2022».В ходе ОПМ полицейские проводят разъяснительную работу с иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, заказчиками работ по привлечению и использованию иностранной рабочей силы, а также с гражданами РК, должностными лицами организаций, предоставляющих им жилые помещения.Также будут усилены проверки строительных объектов, различных торговых точек, кафе и ресторанов.