К иностранцам в Мангистау обратились полицейские

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Из-за участившихся правонарушений, совершенные иностранцами в нашем регионе, с 22 по 28 августа на территории нашего региона проводится ОПМ «Мигрант-2022».
В ходе ОПМ полицейские проводят разъяснительную работу с иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, заказчиками работ по привлечению и использованию иностранной рабочей силы, а также с гражданами РК, должностными лицами организаций, предоставляющих им жилые помещения.
Также будут усилены проверки строительных объектов, различных торговых точек, кафе и ресторанов.
В ходе ОПМ полицейские проводят разъяснительную работу с иностранными гражданами и лицами без гражданства, работодателями, заказчиками работ по привлечению и использованию иностранной рабочей силы, а также с гражданами РК, должностными лицами организаций, предоставляющих им жилые помещения.
Также будут усилены проверки строительных объектов, различных торговых точек, кафе и ресторанов.
- Просим иностранных граждан при пребывании в нашей области не нарушать законодательство РК в сфере миграции, - обратились в полиции.
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