Куда пропали буквы? Появился комментарий АНК

Причина исчезновения двух букв не названа, в то время как вывеску с буквами уже полностью снялиВ Ассамблее народа Казахстана сообщили, что на старом месте появится в скором времени новая вывеска.К слову, здание Ассамблеи народа Казахстана находится на балансе управления делами акимата Мангистауской области.