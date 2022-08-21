Бродячих собак отлавливают в Жанаозене

- По области с начала года по сегодняшний день отловлено 5074 бродячих собак и кошек. Из них после вступления закона в силу со 2 марта этого года по обращениям и жалобам отловлено и умертвили 2167 животных, - пояснили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.

По словам жанаозенцев, в городе остро стоит вопрос с бродячими собаками. Люди намерены узнать, когда решится эта проблема.На жалобу ответили в управлении сельского хозяйства Мангистауской области.В Жанаозене с начала года отловлено 397 собак, из них по жалобам отловлено 150.С 1 по 12 августа этого года было отловлено ещё 32 собаки.В случае поступления жалоб Жанаозенская городская ветеринарная станция готова к отлову.На совещании в Жанаозенском городском маслихате говорилось, что собаки отлавливаются исключительно на основании жалоб.