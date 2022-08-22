Впервые на море: воспитанникам детдомов из Павлодара устроили каникулы в Актау

- Хотим выразить благодарность жителям Актау за гостеприимство, и будем рады, если нас поддержат волонтеры, активисты, организации. Если больше людей узнают о проекте, то мы сможем помочь большему количеству детей. Также мы ищем детские дома для организации таких поездок, - говорят организаторы.

Общественный фонд «Союз Жаса» организовывает поездки для детей-сирот по Казахстану.В июне этого года 40 детей из детских домов Петропавловска отправили на одну неделю на отдых в Алматы.На этот раз благодаря их поддержке 38 детей из детских домов Павлодара прилетели в Актау, чтобы впервые увидеть море и провести незабываемые каникулы. Здесь они будут до 26 августа.В рамках этого тура детей уже начали обучать плаванию, они посетили осетровую ферму, побывали на мастер-классах по шахматам и баскетболу.Их ожидает посещение музея, прогулки по городу и на катере. Также запланирован выезд на Бозжыру.В дальнейшем организаторы планируют регулярно организовывать такие поездки для детей-сирот из разных регионов по всему Казахстану.