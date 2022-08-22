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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:16

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Впервые на море: воспитанникам детдомов из Павлодара устроили каникулы в Актау

Инициатором и организатором социального проекта под названием «Jasa kids» выступает общественный фонд «Союз Жаса».

Воспитанникам детдомов из Павлодара в Актау. Фото организаторов
Общественный фонд «Союз Жаса» организовывает поездки для детей-сирот по Казахстану.

В июне этого года 40 детей из детских домов Петропавловска отправили на одну неделю на отдых в Алматы.

На этот раз благодаря их поддержке 38 детей из детских домов Павлодара прилетели в Актау, чтобы впервые увидеть море и провести незабываемые каникулы. Здесь они будут до 26 августа.

В рамках этого тура детей уже начали обучать плаванию, они посетили осетровую ферму, побывали на мастер-классах по шахматам и баскетболу.

Впервые на море: воспитанникам детдомов из Павлодара устроили каникулы в Актау


Их ожидает посещение музея, прогулки по городу и на катере. Также запланирован выезд на Бозжыру.

Впервые на море: воспитанникам детдомов из Павлодара устроили каникулы в Актау


- Хотим выразить благодарность жителям Актау за гостеприимство, и будем рады, если нас поддержат волонтеры, активисты, организации. Если больше людей узнают о проекте, то мы сможем помочь большему количеству детей. Также мы ищем детские дома для организации таких поездок, - говорят организаторы.


В дальнейшем организаторы планируют регулярно организовывать такие поездки для детей-сирот из разных регионов по всему Казахстану.




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