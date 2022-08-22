«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Августа
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.43 KZT
  • €1 = 479.86 KZT
  • 1 RUB = 8.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 229

В Актау открылся салон красоты с особенными работниками

В городе заработал салон красоты «Апельсин», где все мастера – люди с ограниченными возможностями. На открытии побывал наш корреспондент.

Фото автора
В Актау заработал необычный салон красоты. На первый взгляд здесь все как у всех:наращивают ногти, ресницы, делают макияж, стригут, делают массаж и многое другое, но уникален этот салон тем, что все мастера в нем - люди с ограниченными возможностями. В настоящее время в необычном салоне красоты работают 10 незрячих и пятеро слабослышащих.

Инклюзивный салон «Апельсин» намерен доказать, что инвалидность не должна быть препятствием для работы. Всего в Актау работают более 600 парикмахерских и салонов красоты. При этом пока, как говорят владельцы, только здесь на первом этаже одного из домов жилого комплекса «Акжайык» слабослышащие и слепые мастера работают на равных условиях со всеми остальными сотрудниками.
В Актау открылся салон красоты с особенными работниками

Вход в массажный кабинет


Основатель салона красоты - Куралай Байгалиева - реализовала этот проект в рамках социального заказа областного управления координации занятости и социальных программ.

- Парикмахером-стилистом работаю 33 года. С 2019 года обучаю людей с нарушениями речи, слуха и зрения тонкостям создания декоративных причесок. Конечно, были трудности. Но со временем я убедилась, что люди с ограниченными возможностями наравне со здоровыми специалистами могут оказывать качественные услуги. У них просто золотые руки! В этом году в рамках социального заказа областного управления координации занятости и социальных программ я приступила к этому проекту. Изначально я организовала краткосрочный курс обучения. Затем открыла новый салон и приняла на работу своих учеников, успешно окончивших данный курс, - рассказала Куралай Байгалиева.


В Актау открылся салон красоты с особенными работниками

Парикмахерский зал


Люди с ограниченными возможностями, оказывающие услуги в салоне, завершили короткий двухмесячный курс обучения массажу, чистке лица, различным направлениям в косметологии.


- Заработная плата работников зависит от спроса. Те, у кого мало опыта, и те, у кого еще не сформирована клиентская база, работают на процентах. Потом можно будет платить арендную плату и увеличивать доход. Если есть желание учиться и работать, то я готова оказать поддержку, - говорит Куралай Байгалиева.

В Актау открылся салон красоты с особенными работниками


Массажный кабинет

Наталья Петренко в 25 лет внезапно потеряла зрение. Нельзя не восхищаться ее способностью преодолевать трудности.

- Более 30 лет я являюсь инвалидом 1 группы. С 1974 года живу в городе Актау. Мне 58 лет. Окончила строительный техникум, в 1993 году пришла на работу в Мангистауский областной филиал Казахского общества слепых. Работала там до 2019 года. Вот теперь я осваиваю искусство массажа, - говорит Наталья Петренко.

Наталья ничего не видит, но при этом умудряется вести активный образ жизни. Массажистка рассказала, что ей помогает хорошая память и отличная ориентация в пространстве. Она занимается любимым делом, активно общается в интернете, учит этому других незрячих и, по словам клиентов, делает просто восхитительный массаж.


- Откровенно могу сказать, что таких потрясающих специалистов я еще не встречала, хотя в связи с заболеваниями спины являюсь постоянным клиентов массажистов. После первого посещения почувствовала облегчение, - рассказала пациентка Натальи.


Первым клиентом салона красоты «Апельсин» стал аким Актау Нурдаулет Килыбай. Аким оценил работу мастеров и поздравил с открытием.
В Актау открылся салон красоты с особенными работниками

Фото автора


- С открытием салона красоты! Прекрасной работы, благодарных клиентов и огромной прибыли. Создавать красоту - дело трудное, поддерживать ее еще труднее, пусть команда салона развивается, мастерам творческих побед, - пожелал Нурдаулет Килыбай.

Посетители говорят про особенных мастеров, что они видят и слышат сердцем.

Адрес салона: 17 микрорайон, жилой комплекс «Акжайык», дом 18/1.



Слепой массажист играет на гитаре



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика