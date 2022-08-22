В Актау открылся салон красоты с особенными работниками

Вход в массажный кабинет



- Парикмахером-стилистом работаю 33 года. С 2019 года обучаю людей с нарушениями речи, слуха и зрения тонкостям создания декоративных причесок. Конечно, были трудности. Но со временем я убедилась, что люди с ограниченными возможностями наравне со здоровыми специалистами могут оказывать качественные услуги. У них просто золотые руки! В этом году в рамках социального заказа областного управления координации занятости и социальных программ я приступила к этому проекту. Изначально я организовала краткосрочный курс обучения. Затем открыла новый салон и приняла на работу своих учеников, успешно окончивших данный курс, - рассказала Куралай Байгалиева.

Парикмахерский зал





- Заработная плата работников зависит от спроса. Те, у кого мало опыта, и те, у кого еще не сформирована клиентская база, работают на процентах. Потом можно будет платить арендную плату и увеличивать доход. Если есть желание учиться и работать, то я готова оказать поддержку, - говорит Куралай Байгалиева.

Массажный кабинет



- Более 30 лет я являюсь инвалидом 1 группы. С 1974 года живу в городе Актау. Мне 58 лет. Окончила строительный техникум, в 1993 году пришла на работу в Мангистауский областной филиал Казахского общества слепых. Работала там до 2019 года. Вот теперь я осваиваю искусство массажа, - говорит Наталья Петренко.





- Откровенно могу сказать, что таких потрясающих специалистов я еще не встречала, хотя в связи с заболеваниями спины являюсь постоянным клиентов массажистов. После первого посещения почувствовала облегчение, - рассказала пациентка Натальи.

Фото автора

- С открытием салона красоты! Прекрасной работы, благодарных клиентов и огромной прибыли. Создавать красоту - дело трудное, поддерживать ее еще труднее, пусть команда салона развивается, мастерам творческих побед, - пожелал Нурдаулет Килыбай.



Слепой массажист играет на гитаре

В Актау заработал необычный салон красоты. На первый взгляд здесь все как у всех:наращивают ногти, ресницы, делают макияж, стригут, делают массаж и многое другое, но уникален этот салон тем, что все мастера в нем - люди с ограниченными возможностями. В настоящее время в необычном салоне красоты работают 10 незрячих и пятеро слабослышащих.Инклюзивный салон «Апельсин» намерен доказать, что инвалидность не должна быть препятствием для работы. Всего в Актау работают более 600 парикмахерских и салонов красоты. При этом пока, как говорят владельцы, только здесь на первом этаже одного из домов жилого комплекса «Акжайык» слабослышащие и слепые мастера работают на равных условиях со всеми остальными сотрудниками.Основатель салона красоты - Куралай Байгалиева - реализовала этот проект в рамках социального заказа областного управления координации занятости и социальных программ.Люди с ограниченными возможностями, оказывающие услуги в салоне, завершили короткий двухмесячный курс обучения массажу, чистке лица, различным направлениям в косметологии.Наталья Петренко в 25 лет внезапно потеряла зрение. Нельзя не восхищаться ее способностью преодолевать трудности.Наталья ничего не видит, но при этом умудряется вести активный образ жизни. Массажистка рассказала, что ей помогает хорошая память и отличная ориентация в пространстве. Она занимается любимым делом, активно общается в интернете, учит этому других незрячих и, по словам клиентов, делает просто восхитительный массаж.Первым клиентом салона красоты «Апельсин» стал аким Актау Нурдаулет Килыбай. Аким оценил работу мастеров и поздравил с открытием.Посетители говорят про особенных мастеров, что они видят и слышат сердцем.Адрес салона: 17 микрорайон, жилой комплекс «Акжайык», дом 18/1.