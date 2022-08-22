«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Августа
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.99 KZT
  • €1 = 474.56 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 687

В Актау вдвое увеличилась заболеваемость гепатитом

С начала года в Актау официально зарегистрировано четыре случая острого вирусного гепатита. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, произошел в два раза. Об этом сообщила Омирнур Бекберген, главный специалист управления санитарно-эпидемиологического контроля Актау.

_фото из открытых источников
Из существующих пяти видов заболевания у нас зафиксирован гепатит А.

- Вирусные гепатиты В,С,D,E не зарегистрированы. Напомню, что вирусный гепатит - это воспаление печени, заболевание, которое нарушает функцию органа вследствие заражения вирусом. Среди факторов инфицирования гепатита А называют зараженную воду, немытые овощи и фрукты, а также несоблюдении правил личной гигиены, - прокомментировала специалист.

Что необходимо знать о гепатите?
Печень является жизненно важным органом в организме, в котором происходит переработка многих веществ, фильтрация крови и борьба с инфекциями. Когда печень воспалена или повреждена, ее работа нарушается и проявляется заболеванием, характеризующимся пожелтением кожи и глаз, повышенной температурой тела, общим недомоганием, усталостью, потерей аппетита, болью в животе, темной мочой и светлым калом. Интенсивность заболевания варьируется в зависимости от многих факторов, течение болезни может даже ухудшаться или перейти в хроническую форму. Чрезмерное употребление алкоголя, токсинов, таких как четыреххлористый углерод, содержащийся в моющих средствах, или определенных лекарственных препаратах, например, препаратах, содержащих парацетамол, а также некоторые медицинские состояния, могут стать причиной воспаления печени. Воспаление печени может быть вызвано также заражением вирусом. Наиболее распространенными типами вирусов гепатита являются вирусный гепатит B и С.

Каковы факторы инфицирования?
Гепатиты А и Е – через зараженную воду, немытые овощи и фрукты и несоблюдение правил личной гигиены.
Гепатиты В, С, D передаются через биологические жидкости человека - это через кровь, слюну, сперму, а также во время родов.

Каковы основные меры профилактики?
- вакцинация против гепатита А, В и Е;
- соблюдение правил личной гигиены;
- употребление чистой воды и безопасной пищи;
- использование личных гигиенических инструментов (маникюрные и педикюрные принадлежности, бритвы, зубные щетки);
- не делать пирсинг и татуировки в нестерильных условиях;
- безопасность половых контактов;
- соблюдение стерильности медицинских инструментов и оборудования;
- безопасность донорской крови.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • GIBSON.SG
  • OpOp
 Darkman (Посетители) Сегодня, 21:29
Да и кстати когда питьевая вода станет белой? Желтая идет давно. Власти примите меры.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • GIBSON.SG
  • Darkman
 OpOp (Посетители) Сегодня, 19:38
употребление чистой воды - это покупной сейчас? у нас же из крана идет желтая питьевая вода. По каким причинам питьевую воду стали подавать грязной?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика