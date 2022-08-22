В Актау вдвое увеличилась заболеваемость гепатитом

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Из существующих пяти видов заболевания у нас зафиксирован гепатит А.



- Вирусные гепатиты В,С,D,E не зарегистрированы. Напомню, что вирусный гепатит - это воспаление печени, заболевание, которое нарушает функцию органа вследствие заражения вирусом. Среди факторов инфицирования гепатита А называют зараженную воду, немытые овощи и фрукты, а также несоблюдении правил личной гигиены, - прокомментировала специалист.



Что необходимо знать о гепатите?

Печень является жизненно важным органом в организме, в котором происходит переработка многих веществ, фильтрация крови и борьба с инфекциями. Когда печень воспалена или повреждена, ее работа нарушается и проявляется заболеванием, характеризующимся пожелтением кожи и глаз, повышенной температурой тела, общим недомоганием, усталостью, потерей аппетита, болью в животе, темной мочой и светлым калом. Интенсивность заболевания варьируется в зависимости от многих факторов, течение болезни может даже ухудшаться или перейти в хроническую форму. Чрезмерное употребление алкоголя, токсинов, таких как четыреххлористый углерод, содержащийся в моющих средствах, или определенных лекарственных препаратах, например, препаратах, содержащих парацетамол, а также некоторые медицинские состояния, могут стать причиной воспаления печени. Воспаление печени может быть вызвано также заражением вирусом. Наиболее распространенными типами вирусов гепатита являются вирусный гепатит B и С.



Каковы факторы инфицирования?

Гепатиты А и Е – через зараженную воду, немытые овощи и фрукты и несоблюдение правил личной гигиены.

Гепатиты В, С, D передаются через биологические жидкости человека - это через кровь, слюну, сперму, а также во время родов.



Каковы основные меры профилактики?

- вакцинация против гепатита А, В и Е;

- соблюдение правил личной гигиены;

- употребление чистой воды и безопасной пищи;

- использование личных гигиенических инструментов (маникюрные и педикюрные принадлежности, бритвы, зубные щетки);

- не делать пирсинг и татуировки в нестерильных условиях;

- безопасность половых контактов;

- соблюдение стерильности медицинских инструментов и оборудования;

- безопасность донорской крови.