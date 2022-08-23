Эколог объяснил нападение тюленей в Актау

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Проблема, по мнению Тимура Елеусизова, заключается в том, что люди вошли в среду обитания тюленей. Другими словами, они посягают сейчас на их собственность, поэтому и возникают эти укусы и нападения тюленей на человека.
- Здесь это неизбежно, и я думаю, что нужно государству задуматься о том, что нужно создать такие места, где тюлени будут себя более комфортно чувствовать. В противном случае будут продолжаться такие действия, ну и люди начнут еще более кровожадно относиться к тюленям за то, что они покусали их детей, также тюлени будут относиться к людям. Здесь нужно выработать ряд законодательных проектов, которые будут регулировать это отношение между людьми и животными, занесенными в Красную книгу. Этот вопрос нужно очень внимательно рассматривать, - сообщил Тимур Елеусизов, руководитель общественного движения «Kaz Eco Patrol».
Еще одной возможной причиной нападения тюленей на людей стало питание животных.
- Сейчас наблюдаем, что последнюю неделю Каспий достаточно теплый, возможно, рыба подходит близко к берегу, и неосторожные действия отдыхающих, возможно, могли стать причиной нападения на людей. Хотел бы обратить внимания на то, что, несмотря на кажущуюся миловидность тюленей, они все-таки являются хищными животными. Если вы стали свидетелем того, что рядом с вами проплывает тюлень, то для того, чтобы избежать случаев нападения, необходимо выйти из воды, переждать 20-30 минут, пока тюлень, возможно, закончит свою трапезу и уплывет. Необходимо напомнить, что за нанесение какого либо вреда тюленю можно получить наказание вплоть до уголовного срока, - сообщил Кирилл Осин, директор НПО «Эко Мангистау».
Напомним, в минувшие выходные от нападения пострадал житель Актау.
На следующий день, 20 августа, животное напало на двух девочек.
- Здесь это неизбежно, и я думаю, что нужно государству задуматься о том, что нужно создать такие места, где тюлени будут себя более комфортно чувствовать. В противном случае будут продолжаться такие действия, ну и люди начнут еще более кровожадно относиться к тюленям за то, что они покусали их детей, также тюлени будут относиться к людям. Здесь нужно выработать ряд законодательных проектов, которые будут регулировать это отношение между людьми и животными, занесенными в Красную книгу. Этот вопрос нужно очень внимательно рассматривать, - сообщил Тимур Елеусизов, руководитель общественного движения «Kaz Eco Patrol».
Еще одной возможной причиной нападения тюленей на людей стало питание животных.
- Сейчас наблюдаем, что последнюю неделю Каспий достаточно теплый, возможно, рыба подходит близко к берегу, и неосторожные действия отдыхающих, возможно, могли стать причиной нападения на людей. Хотел бы обратить внимания на то, что, несмотря на кажущуюся миловидность тюленей, они все-таки являются хищными животными. Если вы стали свидетелем того, что рядом с вами проплывает тюлень, то для того, чтобы избежать случаев нападения, необходимо выйти из воды, переждать 20-30 минут, пока тюлень, возможно, закончит свою трапезу и уплывет. Необходимо напомнить, что за нанесение какого либо вреда тюленю можно получить наказание вплоть до уголовного срока, - сообщил Кирилл Осин, директор НПО «Эко Мангистау».
Напомним, в минувшие выходные от нападения пострадал житель Актау.
На следующий день, 20 августа, животное напало на двух девочек.
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