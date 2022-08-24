Пройти бесплатное обследование приглашают онкологи Мангистау

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Приём проведут онкологи, маммологи, гинекологи, хирурги.
В День открытых дверей будет предложена:
- компьютерная томография;
- цифровая, низкодозовая маммография;
- УЗИ;
- ФГДС, бронхоскопия, колоноскопия;
- анализы на онкоцитологию;
- тонкоигольная биопсия;
- трепан-биопсия.
Все диагностические обследования будут проводиться по показаниям и по необходимости, по назначению специалистов. Обязательно прохождение женских и мужских доврачебных смотровых кабинетов. Исследование желудка проводится натощак. По вопросам подготовки к процедуре колоноспопии обращаться по телефонам ситуационного центра:
8-702-230-19-55 и 8-708-604-24-92.
Прием пройдёт с 09:00 до 14:00 часов 27 сентября в здании онкологического центра (1А микрорайон).
В День открытых дверей будет предложена:
- компьютерная томография;
- цифровая, низкодозовая маммография;
- УЗИ;
- ФГДС, бронхоскопия, колоноскопия;
- анализы на онкоцитологию;
- тонкоигольная биопсия;
- трепан-биопсия.
Все диагностические обследования будут проводиться по показаниям и по необходимости, по назначению специалистов. Обязательно прохождение женских и мужских доврачебных смотровых кабинетов. Исследование желудка проводится натощак. По вопросам подготовки к процедуре колоноспопии обращаться по телефонам ситуационного центра:
8-702-230-19-55 и 8-708-604-24-92.
Прием пройдёт с 09:00 до 14:00 часов 27 сентября в здании онкологического центра (1А микрорайон).
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