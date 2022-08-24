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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:00

Просмотров: 553

Пройти бесплатное обследование приглашают онкологи Мангистау

Мангистауский областной онкодиспансер приглашает жителей бесплатно пройти обследование на предмет возможных злокаачественных новообразований.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz
Приём проведут онкологи, маммологи, гинекологи, хирурги.

В День открытых дверей будет предложена:

- компьютерная томография;
- цифровая, низкодозовая маммография;
- УЗИ;
- ФГДС, бронхоскопия, колоноскопия;
- анализы на онкоцитологию;
- тонкоигольная биопсия;
- трепан-биопсия.

Все диагностические обследования будут проводиться по показаниям и по необходимости, по назначению специалистов. Обязательно прохождение женских и мужских доврачебных смотровых кабинетов. Исследование желудка проводится натощак. По вопросам подготовки к процедуре колоноспопии обращаться по телефонам ситуационного центра:
8-702-230-19-55 и 8-708-604-24-92.

Прием пройдёт с 09:00 до 14:00 часов 27 сентября в здании онкологического центра (1А микрорайон).



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