Пройти бесплатное обследование приглашают онкологи Мангистау

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz

Приём проведут онкологи, маммологи, гинекологи, хирурги.



В День открытых дверей будет предложена:



- компьютерная томография;

- цифровая, низкодозовая маммография;

- УЗИ;

- ФГДС, бронхоскопия, колоноскопия;

- анализы на онкоцитологию;

- тонкоигольная биопсия;

- трепан-биопсия.



Все диагностические обследования будут проводиться по показаниям и по необходимости, по назначению специалистов. Обязательно прохождение женских и мужских доврачебных смотровых кабинетов. Исследование желудка проводится натощак. По вопросам подготовки к процедуре колоноспопии обращаться по телефонам ситуационного центра:

8-702-230-19-55 и 8-708-604-24-92.



Прием пройдёт с 09:00 до 14:00 часов 27 сентября в здании онкологического центра (1А микрорайон).