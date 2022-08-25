Бесплатная юридическая помощь: жители Мангистау могут задать вопросы по поводу алиментов

Жители Мангистау могут бесплатно получить консультацию от адвокатов по вопросам выплаты алиментов.- Граждане могут воспользоваться услугами адвокатов в вопросах выплаты алиментов. Иногда люди не знают, что делать, если родитель не выплачивает алименты ребёнку, несмотря на решение суда, - прокомментировал Айзат Тиленбаев, заместитель руководителя департамента юстиции Мангистауской области.