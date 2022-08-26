«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 26 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.05 KZT
  • €1 = 464.91 KZT
  • 1 RUB = 7.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:04

Просмотров: 1346

Сегодня в Актау пройдут общественные слушания о повышении тарифов на воду

Сегодня в Актау пройдут публичные слушания по повышению тарифа на питьевую, техническую и горячую воду и теплоэнергию. Слушания проведёт департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области проведёт публичные слушания по поступившей заявке от ТОО «МАЭК-Казатомпром» на утверждение тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по производству и снабжению тепловой энергии, подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой, технической и горячей воды) в связи с изменением цен на стратегические товары.

Публичные слушания пройдут 26 августа 2022 года в 15:00 в актовом зале Мангистауского областного центра научно-методической и культурно-досуговой деятельности, здание №18/2, 1 микрорайон.

Подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Василий Кравчук
  • Космос
  • makovka
  • БО
  • Ed Word
  • Ну Ну
  • OpOp
  • Альфарий
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:40
в Актау пройдут публичные слушания по повышению тарифа на питьевую, техническую и горячую воду и теплоэнергию.

Прежде чем ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ на воду, тепло и электричество, Департаменту Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области надо прежде всего ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО предоставляемых услуг! Начните с этого! За что мы платим? За грязную "питьевую" воду? За холодную "горячую" воду? За низкое давление? За .......что???????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Tankushka
  • Василий Кравчук
  • Космос
  • Ну Ну
  • OpOp
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 11:27
Вот матом хочется говорить исключительно по этому поводу! Этим врагам народа все мало! Вы прежде чем повышать тарифы нормально начните воду давать! Горячей вообще нет с весны, холодная еле идёт если вообще идёт. Мы на мать его 5 этаже живём и до нас давление не доходит! Нормально мы работать не хотим, а денег больше очень хочется!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ЁмоЁ
  • Альфарий
  • Василий Кравчук
  • Космос
  • Ну Ну
  • OpOp
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:19
Можно подумать, что общество что-то решает.
Это простая формальность.
Просто напишут, что подняли тарифы с учетом мнения общественности.
Как обычно - игра в одни ворота.
За качество воды, ее нехватку, за то, что МАЭК и инженерные сети, за многие годы, угробили никто не отвечает.
Теперь решают проблему за счет народа.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Ingul
  • sakura.68
  • Альфарий
  • Василий Кравчук
  • Космос
  • makovka
  • Ну Ну
  • OpOp
 Базелик (Посетители) Сегодня, 10:56
Цены поднимаются на всё! Вот только зарплаты, пенсии, пособия остаются прижними. Казахстан за 30 лет независимости "сделал" многое а вернее ни чего для страны и для граждан, продажа ресурсов приносит доход только избранным "пастухам"
1. Нет новых опреснительных установок
2. Нет новых нпз
Перечислять дальше?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • OpOp
  • Ingul
  • sakura.68
  • Альфарий
  • Василий Кравчук
  • Космос
  • makovka
  • Ed Word
 ABCD (Посетители) Сегодня, 10:29
OpOp,да и на горячую, которая холодная и грязная пол часа течёт с крана

А давайте им чеки на химию выставлять,для мытья ванной и раковины!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +11
  • Adai11
  • Ну Ну
  • malovdmitriy
  • rastolkuy
  • Ingul
  • sakura.68
  • Альфарий
  • Василий Кравчук
  • Космос
  • makovka
  • Ed Word
 OpOp (Посетители) Сегодня, 09:22
повысить тариф на желтую питьевую воду?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика