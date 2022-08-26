Нурсултан Муханбеткали назначен начальником управления полиции Актау

Муханбеткали Нурсултан Муханбеткалиевич родился 21 февраля 1979 года в селе Ералы Мангистауской области. Имеет высшее образование, в 2001 году окончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «юриспруденция».В органах внутренних дел служит с сентября 2001 года.За годы службы работал на различных руководящих должностях, с 2007 по 2014 годы был начальником отдела криминальной полиции УВД Актау, начальником отделения управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области, с 2014 по 2017 годы - начальником УВД Каракиянского района, с 2017 по 2018 годы - начальником УВД Бейнеуского района, а с 2020 по 2022 годы - заместителем начальника управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области.В 2022 году был назначен начальником управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области.