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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 714

Нурсултан Муханбеткали назначен начальником управления полиции Актау

По рекомендации начальника департамента полиции Мангистауской области приказом МВД РК полковник полиции Муханбеткали Нурсултан назначен на должность начальника управления полиции Актау. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Нурсултан Муханбеткали
Муханбеткали Нурсултан Муханбеткалиевич родился 21 февраля 1979 года в селе Ералы Мангистауской области. Имеет высшее образование, в 2001 году окончил Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел служит с сентября 2001 года.

Нурсултан Муханбеткали назначен начальником управления полиции Актау


За годы службы работал на различных руководящих должностях, с 2007 по 2014 годы был начальником отдела криминальной полиции УВД Актау, начальником отделения управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области, с 2014 по 2017 годы - начальником УВД Каракиянского района, с 2017 по 2018 годы - начальником УВД Бейнеуского района, а с 2020 по 2022 годы - заместителем начальника управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области.

В 2022 году был назначен начальником управления криминальной полиции департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:16
Құтты болсын cvetok
 
 

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