Жители Мангистау прошли бесплатный приём у онкологов

Приём у онкогинеколога. Фото автора

В рамках акции жители области смогли бесплатно получить квалифицированную консультацию врачей: маммологов, урологов, гинекологов и других узких специалистов.



Со слов Баян Бекетовой, заместителя директора центра, большая часть посетителей обратилась к врачам-онкологам.



- 44 человека получили консультацию у онкологов, 22 женщины у онкогинекологов, 13 человек обратились к онкологам-урологам, шесть женщин приняли маммологи. Выявлено два факта подозрения на онкопатологию. Ультразвуковое, комппьютерное исследование и исследование на магнитно-резонансном томографе прошли 125 пациентов, - прокомментировала Баян Бекетова.



По словам врача, в Мангистауской области на учете состоит более 4 000 человек. Свыше половины из них имеет заболевания I и II стадии. Остальная часть больных находится на III и IV стадиях.