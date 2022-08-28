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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:18

Просмотров: 264

Жители Мангистау прошли бесплатный приём у онкологов

27 августа в областном онкологическом центре состоялся День открытых дверей. Бесплатный приём прошли 185 жителей области. Врачи выявили два факта подозрения на онкопатологию.

Приём у онкогинеколога. Фото автора
В рамках акции жители области смогли бесплатно получить квалифицированную консультацию врачей: маммологов, урологов, гинекологов и других узких специалистов.

Со слов Баян Бекетовой, заместителя директора центра, большая часть посетителей обратилась к врачам-онкологам.

- 44 человека получили консультацию у онкологов, 22 женщины у онкогинекологов, 13 человек обратились к онкологам-урологам, шесть женщин приняли маммологи. Выявлено два факта подозрения на онкопатологию. Ультразвуковое, комппьютерное исследование и исследование на магнитно-резонансном томографе прошли 125 пациентов, - прокомментировала Баян Бекетова.

По словам врача, в Мангистауской области на учете состоит более 4 000 человек. Свыше половины из них имеет заболевания I и II стадии. Остальная часть больных находится на III и IV стадиях.



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