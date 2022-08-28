Негде присесть: детскую площадку просят отремонтировать в Актау

- Пожилым людям негде сидеть. А завтра с ребёнком если что-нибудь случится, кто будет тогда отвечать? 21 век на дворе. Вечером куда выйти присесть, у меня ноги больные, а здесь даже лавочек нормальных нет. Куда смотрит аким Актау Нурдаулет Килыбай, - обратились пожилые жители.

Пенсионеры в 27 микрорайоне пожаловались на состояние детской игровой площадки за домом №21, которая практически вся поломана.Lada.kz ожидает комментарий от городского акимата.