День Конституции Казахстана

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Конституция Казахстана - высший нормативный правовой акт Республики Казахстан, который определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.



Когда была принята Конституция?



Действующая Конституция Республики Казахстан была принята на всенародном референдуме 30 августа 1995 года, с поправками от 5 июня 2022 года.



В соответствии с документом Казахстан был объявлен государством с президентской формой правления, а день 30 августа стал государственным праздником.



Почему Конституция - это так важно?



Юрист Данияр Байгабатов рассказывает, что из себя представляет главный закон страны и что он гарантирует ее гражданам.



Как отметил юрист, важность в том, что на Конституции строятся все законы Республики Казахстан: подзаконные акты, нормативно-правовые акты. Без конституции невозможно существования права в целом в государстве.



"Конституция - это свод законов, который был принят на всеобщем референдуме. То есть, по сути, Конституцию создал народ и, соответственно, по иерархии, Конституция является верховенствующий законом нашей республики. Следовательно, если мы уберем Конституцию из общих законов - будет бардак. Без Конституции мы не можем существовать как правовое государство", - сказал Данияр Байгабатов.



Что отличает Конституцию от других законов?



Конституция - это основа. В ней собраны только основные понятия, принципы нашего права.



"Допустим, Гражданский кодекс раскрывает нам как реализуется право, обязанности именно в гражданско-правовых отношениях. Гражданско-процессуальный кодекс раскрывает нам как реализуется право именно в гражданско-процессуальном праве, именно в судах. Также Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Административный кодекс. Недавно ввели Административно-процедурно-процессуальный кодекс. Эти все законы и подзаконные акты дают нам конкретику по таким вопросам, как реализовывается право, как действовать при осуществлении данного права? В этом и есть отличие", - пояснил специалист.



Из чего состоит Конституция?



Конституция состоит из девяти разделов:



Раздел I. Общие положения.

Раздел II. Человек и гражданин.

Раздел III. Президент.

Раздел IV. Парламент.

Раздел V. Правительство.

Раздел VI. Конституционный суд.

Раздел VII. Суды и правосудие. Прокуратура. Уполномоченный по правам человека.

Раздел VIII. Местное государственное управление и самоуправление.

Раздел IX. Заключительные и переходные положения.



Как отметил юрист, в каждом из разделов указаны именно те нормы, которые регулирует данный раздел. К примеру, в разделе "Человек и гражданин" описывается, что является высшей ценностью в нашем государстве. Так, человек и его жизнь ставится на первую очередь, далее его права и свободы, как они защищаются, реализовываются, каким образом человек может защитить свои права, также оговаривается про его имущество. Раздел "Президент" также раскрывает нам его правовой статус, его положения, полномочия и обязанности как главы государства. Если пробежаться по всем этим пунктам, конституция тезисно раскрывает именно общие положения и общие нормы по каждому разделу.



Кто может инициировать внесение изменений в Конституцию?



Инициатором внесения изменений в конституцию является Президент. Это либо его собственная инициатива, либо предложение Парламента или правительства.



Как могут вноситься изменения в Конституцию?



Проводится республиканский референдум, проводимый на территории Республики Казахстан. Если Президент отказывается проводить республиканский референдум, то Парламент вправе большинством не менее 4/5 голосов от общего числа депутатов каждой из палат Парламента принимать закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию, в таком случае Президент подписывает эти изменения.



Они считаются принятыми, если за предложенные изменения проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, то есть не менее чем 2/3 областей, городов республиканского значения.



Порядок процедуры внесения изменений в Конституцию регулируются пунктом 1 статьи 91 Конституции.



Есть ли жизнь без Конституции?



"Жизнь без Конституции невозможна в нашем обществе. Потому что с Конституцией живем с начала образования Республики Казахстан. Первая Конституция была принята в 1995 году на республиканском референдуме, поэтому, я думаю, в нашем случае, если мы перейдем на другую форму правления, мы жить бы не смогли. У нас вся норма, все право устроено на Конституции", - заявил законовед.



Что происходит в странах без Конституции?



Есть такие страны, которые де-юре существуют и живут без Конституции, но де-факто у них имеется свод иных законов. Допустим, в Саудовской Аравии - это шариат. Это другой свод правил и законов. В Великобритании англо-саксонская система права, также применяется Римское право. Право само отличается, поэтому там применяются другие своды законов. Такие страны существуют без Конституции, но имеют при этом другие основополагающие законы.



Зачем знать Конституцию?



Конституцию знать необходимо для того, чтобы быть юридически грамотным, чтобы знать свои права, уметь их защищать и в каких-то моментах помогать другим людям. Люди же, которые не знают хотя бы основополагающих принципов, не защищены.



Что должен знать ребенок о своих конституционных правах?



По словам юриста, все зависит от возраста ребенка. Детям от 7 до 10 лет еще рано изучать основной закон страны.



"Речь, наверное, пойдет о подростке, который только начинает свою подростково-юношескую жизнь. В таком случае он должен знать какие-то основы Конституции. Кроме того, в нем есть не только права, но и обязанности, которые он тоже должен знать", - заключил юрист.