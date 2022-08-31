Рейс из Атырау в Актау задержали на 15 часов

По информации пресс-службы Air Astana, инцидент произошел 31 августа на рейсе КСХ 7820 Анталья - Актобе авиакомпании Fly Arystan.- Во время захода на посадку произошло попадание птицы в створку шасси самолета Аirbus A320. Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер. В связи с происшествием рейс КС7292 Актобе - Атырау, предварительно, задержан на три часа 50 минут, рейс KC7275/7276 Атырау - Актау - Атырау - на 15 часов, - сообщили в компании.Самолет из Атырау в Актау должен был прилететь в 11:05. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Актау, время прилета изменено на 01:55 (местного времени).