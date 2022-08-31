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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 455

Рейс из Атырау в Актау задержали на 15 часов

Причиной задержки стала птица, попавшая в створку шасси самолета Fly Arystan, совершавшего рейс Анталья - Актобе, передает Tengritravel.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
По информации пресс-службы Air Astana, инцидент произошел 31 августа на рейсе КСХ 7820 Анталья - Актобе авиакомпании Fly Arystan.

- Во время захода на посадку произошло попадание птицы в створку шасси самолета Аirbus A320. Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер. В связи с происшествием рейс КС7292 Актобе - Атырау, предварительно, задержан на три часа 50 минут, рейс KC7275/7276 Атырау - Актау - Атырау - на 15 часов, - сообщили в компании.

Самолет из Атырау в Актау должен был прилететь в 11:05. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Актау, время прилета изменено на 01:55 (местного времени).

Рейс из Атырау в Актау задержали на 15 часов



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