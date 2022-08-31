Экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области

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Сегодня, 31 августа, Тугжанова Ералы Лукпановича назначили акимом Актюбинской области, сообщается на сайте Акорды.



- Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на сайте Акорды.



Напомним, Ералы Тугжанов с марта 2017 по сентябрь 2019 года занимал пост акима Мангистауской области.