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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:12

Просмотров: 125

Экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области

Тугжанова Ералы Лукпановича освобождён от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан и назначен акимом Актюбинской области, сообщается на сайте Акорды.

Иллюстративное фото из открытых источников
Сегодня, 31 августа, Тугжанова Ералы Лукпановича назначили акимом Актюбинской области, сообщается на сайте Акорды.

- Назначить Тугжанова Ералы Лукпановича акимом Актюбинской области, освободив от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на сайте Акорды.

Напомним, Ералы Тугжанов с марта 2017 по сентябрь 2019 года занимал пост акима Мангистауской области.



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