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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 2312

В Актау открыли новый ботанический сад

Новая особо охраняемая природная территория Мангышлакского экспериментального ботанического сада (МЭБС) общей площадью в 10 гектаров расположена в 34А микрорайоне. Сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
На торжественной церемонии разрезания красной ленточки присутствовали заместители главы региона Бекбол Орынбасаров и Улугбек Тналиев, аким города Нурдаулет Килыбай, научные сотрудники из Казахстана, России и Азербайджана, а также общественность и сотрудники МЭБС.

В Актау открыли новый ботанический сад


В Актау открыли новый ботанический сад


- Хочу поздравить вас с открытием и передать добрые пожелания от имени главы региона. Благодарим вас за то, что вносите лепту в озеленение нашего региона. Желаем коллективу ботанического сада неиссякаемой энергии, вдохновения, творческих успехов, - сказал Бекбол Орынбасаров.

К работе в новом ботаническом саду привлекли специалистов из Мангистау, Жезказгана и Алтая.

В Актау открыли новый ботанический сад


В Актау открыли новый ботанический сад


- Мы выиграли в конкурсе в программе целевого финансирования. И сразу же приступили к основным работам. Сегодня видите результаты нашего труда. Открытие нового ботанического сада – инициатива акима Мангистауской области Нурлана Ногаева в рамках исполнения поручения Главы Государства, - сказала генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Акжунис Иманбаева.

Для гостей была проведена экскурсия по новой территории ботсада, где были представлены новый водоем для выращивания разнообразных видов водных растений, лаборатории семеноводства, физиологии и биохимии, гербарный фонд с природной флорой Казахстана.

- Я очень удивлен, еще три года назад здесь практически ничего не было. А теперь настоящий оазис, виден потрясающий, колоссальный результат. Конечно же, здесь положен большой труд руководителя и коллектива. Я знаю, что помимо создания сада, большое внимание уделяется и озеленению самого города. Необходим постоянный полив, уход за зелеными насаждениями. Самое главное, что сегодня мы сможем получить богатый научный опыт, ведь все, что здесь есть - не сделаешь простым кустарным способом. Специфика региона разная, у вас экстремальные условия, при которых невозможно что-то вырастить, у нас важна морозостойкость, - сказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией дендрологии Центрального сибирского ботанического сада Евгений Банаев.

В Актау открыли новый ботанический сад


В Актау открыли новый ботанический сад



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Комментарии ( 6 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 20:10
Антикор должен сразу же заняться историей покупки этого газона. Для чего его купили в ботанический сад? Зачем он нужен? На чьи средства сделана покупка? Только слепой не видит тут нецелевого расходования средств. Вопиющая коррупция и очковтирательство в высшей степени!
 
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  • Око
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:35
Старожилы помнят питомник в районе поселка Приозерный.
Гораздо больший чем этот.
Сегодня там был бы лес и что-то для науки сделали бы.
Так вот его загубили, а теперь новый строят.
Жаль угробленных денег, удобренной земли.
Ну хоть так.
 
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  • ЁмоЁ
  • Феникс
  • Космос
  • Ingul
  • БО
  • babe
 синдбад (Посетители) Сегодня, 18:18
Очень интересно,значит старый ботанический застраиваем,питомник застроили,"приморский парк"-ныне "акбота",совсем не понятно чей, зато с довольной физиономией докладываем об успехах в озеленении- смех, да и только.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 18:09
Пластик это заразно! Для наших воришек пластик теперь фореве! )))
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 17:57
Darkman,и сколько её... зная стоимость за 1 м2. :( И где ж это целевое финансирование? ((

всё вижу
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 17:50
А трава вроде пластиковая)
 
 

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