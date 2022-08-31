В Актау открыли новый ботанический сад

На торжественной церемонии разрезания красной ленточки присутствовали заместители главы региона Бекбол Орынбасаров и Улугбек Тналиев, аким города Нурдаулет Килыбай, научные сотрудники из Казахстана, России и Азербайджана, а также общественность и сотрудники МЭБС.- Хочу поздравить вас с открытием и передать добрые пожелания от имени главы региона. Благодарим вас за то, что вносите лепту в озеленение нашего региона. Желаем коллективу ботанического сада неиссякаемой энергии, вдохновения, творческих успехов, - сказал Бекбол Орынбасаров.К работе в новом ботаническом саду привлекли специалистов из Мангистау, Жезказгана и Алтая.- Мы выиграли в конкурсе в программе целевого финансирования. И сразу же приступили к основным работам. Сегодня видите результаты нашего труда. Открытие нового ботанического сада – инициатива акима Мангистауской области Нурлана Ногаева в рамках исполнения поручения Главы Государства, - сказала генеральный директор РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» Акжунис Иманбаева.Для гостей была проведена экскурсия по новой территории ботсада, где были представлены новый водоем для выращивания разнообразных видов водных растений, лаборатории семеноводства, физиологии и биохимии, гербарный фонд с природной флорой Казахстана.- Я очень удивлен, еще три года назад здесь практически ничего не было. А теперь настоящий оазис, виден потрясающий, колоссальный результат. Конечно же, здесь положен большой труд руководителя и коллектива. Я знаю, что помимо создания сада, большое внимание уделяется и озеленению самого города. Необходим постоянный полив, уход за зелеными насаждениями. Самое главное, что сегодня мы сможем получить богатый научный опыт, ведь все, что здесь есть - не сделаешь простым кустарным способом. Специфика региона разная, у вас экстремальные условия, при которых невозможно что-то вырастить, у нас важна морозостойкость, - сказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией дендрологии Центрального сибирского ботанического сада Евгений Банаев.