В Мангистау начат внешний анализ коррупционных рисков в деятельности АО «Қазақстан Темір Жолы»

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Внешний анализ коррупционных рисков будет проводиться в таких компаниях, как филиал АО «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение магистральной сети», ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы», АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт», ТОО «Темiржолсу-Мангистау», ТОО «Порт Курык».



- Если у вас есть информация о фактах коррупции, других правонарушениях, жалобы и предложения касательно деятельности вышеуказанных компаний, вы можете обратиться в «Antikor» центр. Уважаемые жители области, в противодействии коррупции важно участие каждого гражданина, в этой связи призываем проявить активность и внести личный вклад в выявлении коррупционных рисков, - сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области.



Также в ведомстве напомнили, что действующим законодательством предусмотрено поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом, оказывающим содействие в противодействии коррупции в форме денежного вознаграждения.



«Antikor» центр расположен по адресу: 23 микрорайон, здание №100, отправить сведения можно на электронный адрес: mangistau.antikor@gmail.com, а также связаться по номеру- 8 778 985 51 68.