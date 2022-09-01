Издевательство продолжается! Жительница Актау сняла на видео полив асфальта вместо деревьев

Кадр видео
Жительница Актау, приславшая видео, рассказала, что деревья полили только с одной стороны придомовой территории.
- Озеленители справа от дороги ни одно дерево не полили, с левой стороны полили всего 10 деревьев, - пожаловалась жительница Актау.
По кадрам видео видно, что вместо деревьев в Актау поливают асфальт.
- Озеленители справа от дороги ни одно дерево не полили, с левой стороны полили всего 10 деревьев, - пожаловалась жительница Актау.
По кадрам видео видно, что вместо деревьев в Актау поливают асфальт.
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