Издевательство продолжается! Жительница Актау сняла на видео полив асфальта вместо деревьев

Жительница Актау, приславшая видео, рассказала, что деревья полили только с одной стороны придомовой территории.- Озеленители справа от дороги ни одно дерево не полили, с левой стороны полили всего 10 деревьев, - пожаловалась жительница Актау.По кадрам видео видно, что вместо деревьев в Актау поливают асфальт.