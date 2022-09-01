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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:01

Просмотров: 827

Управление рыбного хозяйства Мангистау: Массовой гибели рыб в Каспии не обнаружено

Сообщение о массовой гибели кефали на побережье Каспийского моря не подтвердилось. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев.

Фото из архива
Информация, где сообщалось, что побережье Каспия усыпано мёртвой рыбой, была распространена в социальных сетях 29 августа 2022 года.

В тот же день все группы экспертов, состоящих из сотрудников управления рыбной инспекции, природоохранной прокуратуры, местной полиции, экологов, акимата и других ведомств для выяснения обстоятельств выехали на место.

- Место, где якобы обнаружена мёртвая рыба, объездили на автомобилях, исследовав побережье Каспийского моря. Поскольку были зоны, недоступные для автотранспорта, было принято решение совершить вертолетный облёт 31 августа. Так, рабочая группа на вертолёте МИ-8 в течение нескольких часов исследовала территорию между нефтяными месторождениями «Каражанбас» и «Комсомольское». Мёртвая рыба обнаружена не была, - проинформировал Арман Молдашев.

Мониторинг пляжей Каспийского моря продолжается.

Напомним, тысячи тушек кефали на обмелевшем побережье Каспия сняли на видео.



На поиски погибшей кефали на Каспии даже вылетал вертолёт.



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Комментарии ( 3 )

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OlegVak (Посетители) Сегодня, 21:35
Очередная отписка. Наверное, дохлая рыба уплыла на нерест.
 
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  • Raiders
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 babe (Посетители) Сегодня, 19:49
Рыбу всю собрали , она уже на прилавках! Что ни там пытались найти ? С вертолёта следы где лежала рыба ?
 
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  • Дизель
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  • OlegVak
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:44
Мёртвая рыба обнаружена не была, - проинформировал Арман Молдашев.


ЧТО!, и "ожидалось в ответе"...
А?!, выложенные видео по ВСЕМ соц. сетям!, - это ЧТО!, фейк?!...
"Новый Казахстан", живёт по старым раскладкам...

Все мы ходим под богом.
 
 

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