Жители села Акшукур пожаловались на переполненные мусорные баки

Кадр видео
Сельчане пожаловались на переполненные контейнеры и вонь.
- Недавно у нас поставили мусорные баки, но их никто не вывозит, скапливаются горы мусора. Когда контейнеров не было, то и мусора тоже не было. Прошу акимат убрать мусорные баки, если их некому вывозить, - жалуются жители села.
В сельском акимате пообещали, что в ближайшее время мусор вывезут.
- Одна из главных проблем заключается в том, что жильцы не заключают договоры с подрядной организацией, которая занимается уборкой мусора. Кроме того, ранее при отсутствии контейнеров были зафиксированы факты незаконных свалок на территории села. В настоящее время имеются факты сброса жителями села в установленные контейнеры помимо твёрдых бытовых отходов, строительный и крупногабаритный мусор, - сообщили в сельском акимате.
- Недавно у нас поставили мусорные баки, но их никто не вывозит, скапливаются горы мусора. Когда контейнеров не было, то и мусора тоже не было. Прошу акимат убрать мусорные баки, если их некому вывозить, - жалуются жители села.
В сельском акимате пообещали, что в ближайшее время мусор вывезут.
- Одна из главных проблем заключается в том, что жильцы не заключают договоры с подрядной организацией, которая занимается уборкой мусора. Кроме того, ранее при отсутствии контейнеров были зафиксированы факты незаконных свалок на территории села. В настоящее время имеются факты сброса жителями села в установленные контейнеры помимо твёрдых бытовых отходов, строительный и крупногабаритный мусор, - сообщили в сельском акимате.
Оставьте свой комментарий первым.