Жители села Акшукур пожаловались на переполненные мусорные баки

Сельчане пожаловались на переполненные контейнеры и вонь.- Недавно у нас поставили мусорные баки, но их никто не вывозит, скапливаются горы мусора. Когда контейнеров не было, то и мусора тоже не было. Прошу акимат убрать мусорные баки, если их некому вывозить, - жалуются жители села.В сельском акимате пообещали, что в ближайшее время мусор вывезут.- Одна из главных проблем заключается в том, что жильцы не заключают договоры с подрядной организацией, которая занимается уборкой мусора. Кроме того, ранее при отсутствии контейнеров были зафиксированы факты незаконных свалок на территории села. В настоящее время имеются факты сброса жителями села в установленные контейнеры помимо твёрдых бытовых отходов, строительный и крупногабаритный мусор, - сообщили в сельском акимате.