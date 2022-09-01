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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:28

Просмотров: 229

Жители села Акшукур пожаловались на переполненные мусорные баки

От жителей села Акшукур поступают жалобы, по их словам, мусорные баки переполнены, а коммунальные службы не спешат их опустошать.

Кадр видео
Сельчане пожаловались на переполненные контейнеры и вонь.



- Недавно у нас поставили мусорные баки, но их никто не вывозит, скапливаются горы мусора. Когда контейнеров не было, то и мусора тоже не было. Прошу акимат убрать мусорные баки, если их некому вывозить, - жалуются жители села.

В сельском акимате пообещали, что в ближайшее время мусор вывезут.

- Одна из главных проблем заключается в том, что жильцы не заключают договоры с подрядной организацией, которая занимается уборкой мусора. Кроме того, ранее при отсутствии контейнеров были зафиксированы факты незаконных свалок на территории села. В настоящее время имеются факты сброса жителями села в установленные контейнеры помимо твёрдых бытовых отходов, строительный и крупногабаритный мусор, - сообщили в сельском акимате.



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