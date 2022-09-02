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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:55

Просмотров: 1243

В Мангистау двое сотрудников акимата попались на коррупционном преступлении

С начала 2022 года в Мангистау двое госслужащих оказались замешаны в коррупционном преступлении. Об этом сообщают аналитики портала Ranking.kz.

Фото: Liter.kz
Стало известно, в исполнительных органах каких регионов РК работает больше всего взяточников и коррупционеров.

Команда Ranking.kz провела анализ коррупционных правонарушений, совершённых служащими акиматов страны.

За январь–июль 2022 года такие правонарушения совершил 91 служащий акиматов и их структурных подразделений. Это «рекордное» значение за последние годы. К примеру, в аналогичном периоде 2021 года на взятках поймали 87 коррупционеров.

В разрезе статей коррупционных правонарушений больше всего служащих акиматов было привлечено к ответственности за: -присвоение или растрату вверенного чужого имущества (пункт 2 части 3 статьи 189 УК РК) — 28 человек; -получение взятки (статья 366 УК РК) — 26 человек; -дачу взятки (статья 367 УК РК) — 19 человек; - мошенничество (пункт 2 части 3 статьи 190 УК РК) — 14 человек.

В региональном разрезе больше всего служащих акиматов попалось на коррупционных правонарушениях в Туркестанской области — 13 человек. В Мангистау с начала 2022 года пойманы двое коррупционеров, тогда как в прошлом году число госслужащих, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений, составляло три человека.



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