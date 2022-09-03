Гвардейцы вернули владельцу потерянный кошелек с деньгами в Актау

Фото предоставили в пресс-службе Национальной гвардии РК

Находясь на маршруте патрулирования, военнослужащие воинской части 6656 в Актау обнаружили лежащее на земле кожаное портмоне с документами и деньгами, а также ключи от квартиры.



По базе данных они начали искать владельца. Начальник войскового наряда вышел на связь по сотовому телефону с мужчиной, который, спустя время, прибыл за своими потерянными вещами.



Мужчина написал на имя командира воинской части 6656 письмо и выразил отдельную благодарность гвардейцам за бдительное несение службы.