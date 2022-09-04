Светодиодная арка на набережной Актау перестала работать

- Еще говорят курортный город. Кто за это отвечает?, - возмутился Ергали.

- Освещение на набережной отсутствует из-за замыкания. На данный момент устраняются неполадки. Вопрос решится в ближайшие сроки, - заверили в городском акимате.

По словам горожан, на набережной 14 микрорайона уже неделю не функционируют должным образом освещение, а также светодиодная арка.В городской администрации ответили, что за освещение отвечает отдел ЖКХ.