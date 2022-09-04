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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:51

Просмотров: 126

Светодиодная арка на набережной Актау перестала работать

Одна из достопримечательностей набережной - светодиодная арка - не работает уже неделю.

Фото предоставил Ергали
По словам горожан, на набережной 14 микрорайона уже неделю не функционируют должным образом освещение, а также светодиодная арка.

- Еще говорят курортный город. Кто за это отвечает?, - возмутился Ергали.


В городской администрации ответили, что за освещение отвечает отдел ЖКХ.

- Освещение на набережной отсутствует из-за замыкания. На данный момент устраняются неполадки. Вопрос решится в ближайшие сроки, - заверили в городском акимате.





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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:09
Освещение отсутствует из за замыкания, а питьевой воды нет из за порыва видать. А жара стоит потому что солнце палит... smeh
 
 

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