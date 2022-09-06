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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:36

Просмотров: 1249

В настоящее время в Актау откачено 1726 м3 дождевой воды

В связи с выпадением осадков 6 сентября с 03:00 часов, работники ТОО "Қала жолдары" на ночном дежурстве провели работы по откачке накопившихся вод, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Накопившуюся воду откачали на автомобильных дорогах:

- 17 микрорайон “ Халық арена”
- Пересечение автомобильных дорог № 22 и № 19, мкр. 16 в районе ЖК "Инара";

В этих работах задействованы 6 рабочих, 4 мотопомпы, 1 автомобиль бойлер, 1 автомобиль Газель.

06.09.2022 г. в связи с усилением осадков, работники ТОО "Қала жолдары" на дневном дежурстве проводят работы по откачке накопившихся вод на автодорогах:
-16 мкр. в районе жк "Инара" ;
- Пересечение автомобильных дорог № 22 и № 19, у 1 дома 19 мкр.;
- Автомобильная дорога № 7, 19 дом 14 микрорайон,;
- Автомобильная дорога № 22, микрорайон 32 Б;
- Пересечение автомобильных дорог № 27 и № 22, “Мағаш”;
- Автодорога № 18, АО "Казахтелеком";
- Перекресток автомобильных дорог № 16 и № 21, автомоечный центр «Мирал».

В этих работах задействовано 74 дорожных рабочих, 6 мотопомп, 1 автомашина бойлер, 8 автомашин Газель.
От департамента по чрезвычайным ситуациям задействовано 6 сотрудников, 1 пожарная техника, 2 мотопомпы.



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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:59
Еще раз порекомендую городским властям забетонировать подземные резервуары в местах скопления атмосферных вод.
А потом эту воду использовать для полива деревьев и газонов.
 
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  • watlow
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:20
К 20100 году Марс будет колонизирован,и лишь в Актау будет вестись борьба с дождевыми водами с помощью мотопомп,гавновозов и совков с ведрами...
 
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  • Ingul
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:22
В настоящее время в Актау откачено 1726 м3 дождевой воды.

После летнего зноя, и "обильной ПОЛИВКИ, ответственных компаний за полив деревьев и кустарников", деревья оживились получив нужную влагу...
НО!, вместе с тем!, начался геморой и реальная пришла работа засидевшихся, работников ТОО "Қала жолдары", не говоря про правителей акимата...
Город застраивается бетонными небоскрёбами, но и в старых районах так и не продуманы ливневые стоки, и КАК!, только прошёл дождь, ТО!, ЧП...
Затопы по всему городу...

Все мы ходим под богом.
 
 

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