В настоящее время в Актау откачено 1726 м3 дождевой воды.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Накопившуюся воду откачали на автомобильных дорогах:



- 17 микрорайон “ Халық арена”

- Пересечение автомобильных дорог № 22 и № 19, мкр. 16 в районе ЖК "Инара";



В этих работах задействованы 6 рабочих, 4 мотопомпы, 1 автомобиль бойлер, 1 автомобиль Газель.



06.09.2022 г. в связи с усилением осадков, работники ТОО "Қала жолдары" на дневном дежурстве проводят работы по откачке накопившихся вод на автодорогах:

-16 мкр. в районе жк "Инара" ;

- Пересечение автомобильных дорог № 22 и № 19, у 1 дома 19 мкр.;

- Автомобильная дорога № 7, 19 дом 14 микрорайон,;

- Автомобильная дорога № 22, микрорайон 32 Б;

- Пересечение автомобильных дорог № 27 и № 22, “Мағаш”;

- Автодорога № 18, АО "Казахтелеком";

- Перекресток автомобильных дорог № 16 и № 21, автомоечный центр «Мирал».



В этих работах задействовано 74 дорожных рабочих, 6 мотопомп, 1 автомашина бойлер, 8 автомашин Газель.

От департамента по чрезвычайным ситуациям задействовано 6 сотрудников, 1 пожарная техника, 2 мотопомпы.