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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 312

Пластиковое наваждение! В Актау появился ботанический сад, закрытый для горожан

Ботанический сад с искусственным газоном в Актау оказался закрытым для посещения. Новая аллея оказалась не обустроена для отдыха: в саду нет скамеек и освещения.

Фото Lada.kz
Журналисты Lada.kz побывали в новом ботаническом саду, который открыли в торжественной обстановке 31 августа. Выяснилось, что горожанам вход на его территорию закрыт. Сад огорожен высокими заборами, охрана посетителей не пускает.

Внутри сада нет скамеек и освещения. Деревья и растения поливают с помощью системы капельного орошения.



Редакция обратилась в пресс-службу Ботанического сада с вопросами, сколько бюджетных средств и из каких источников было выделено на создание сада, почему вход для посетителей закрыт, и для чего нужно было стелить искусственный газон? Может, данный объект предусмотрен исключительно для научной работы и не рассматривается как общественное место в городе? Пока ответы мы не получили.

В Актауском городском акимате сообщили, что Ботанический сад курирует комитет Министерства образования и науки РК, и порекомендовали журналистам обратиться в это ведомство.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • мунайши73
  • sakura.68
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:02
какое убогое зрелище

у меня вопрос зачем нам водные растения, у нас водоёмы есть, озера?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • мунайши73
  • sakura.68
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:55
Акиматовская показуха во многих сферах, об этом даже журналистам не положено знать, что уж говорить об обычных жителях... look
 
 

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