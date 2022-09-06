Пластиковое наваждение! В Актау появился ботанический сад, закрытый для горожан

Журналисты Lada.kz побывали в новом ботаническом саду, который открыли в торжественной обстановке 31 августа. Выяснилось, что горожанам вход на его территорию закрыт. Сад огорожен высокими заборами, охрана посетителей не пускает.Внутри сада нет скамеек и освещения. Деревья и растения поливают с помощью системы капельного орошения.Редакция обратилась в пресс-службу Ботанического сада с вопросами, сколько бюджетных средств и из каких источников было выделено на создание сада, почему вход для посетителей закрыт, и для чего нужно было стелить искусственный газон? Может, данный объект предусмотрен исключительно для научной работы и не рассматривается как общественное место в городе? Пока ответы мы не получили.В Актауском городском акимате сообщили, что Ботанический сад курирует комитет Министерства образования и науки РК, и порекомендовали журналистам обратиться в это ведомство.