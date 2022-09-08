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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 2649

Необычные уроки преподавателя математики из Жанаозена восхитили Казнет

В Сети завирусилось видео, на котором молодой учитель танцует с подопечными во время перемены. Ролик в Tik-Tok собрал уже более полумиллиона просмотров за сутки. Об этом сообщает информационный портал Tengrinews.kz.

Кадр видео
Учитель математики Абылайхан Кадыров выложил в Tik-Tok видео, на котором он и его ученики танцуют на перемене. Видео, как сообщает Tengrinews.kz, посмотрели больше полумиллиона раз, оно собрало более 19 тысяч лайков и не менее тысячи комментариев.




Преподавателю из Жанаозена 26 лет и последние пять из них он преподаёт математику в школе-гимназии №5.

- С учениками важно быть на одной волне, потому что так легче им объяснять урок или тему. Так они лучше воспринимают то, что ты им рассказываешь по предмету, - рассказал Абылайхан Кадыров.

Необычные уроки и веселые перемены, как отметил преподаватель, поддерживают не только ученики, но и их родители, и руководство школы.

- Я преподаю математику как первоклассникам, так и ученикам 11-го класса. На видео, которое стало популярным в Сети, учащиеся пятого класса. Дети всегда радостно реагируют, когда мы с ними снимаем веселые TikTok-ролики. «Танцевальные перемены» помогают им перезагрузиться и уже с новыми силами приступать к урокам. Вообще, с детьми очень легко и интересно работать, когда находишь к ним подход, узнаешь и учитываешь их интересы, - добавил он.


Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:29
молодец! )))))
а то у нас только умеют орать и строить по линейке
 
 

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