Больше миллиона тенге просил мошенник за трудоустройство в Мангистау

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В декабре 2021 года 28-летний житель пытался устроиться на работу в нефтяную компанию, заплатив за это миллион тенге, но оказался обманутым мошенником, сообщает Polisia.kz.
С таким же заявлением обратился в полицию ещё один местный житель. В феврале 2022 года мошенник также выманил у него средства в размере одного миллиона тенге.
- Сотрудниками криминальной полиции задержан 34-летний подозреваемый, причастный к этому факту. Он полностью признался в содеянном. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество», – говорится в сообщении.
С таким же заявлением обратился в полицию ещё один местный житель. В феврале 2022 года мошенник также выманил у него средства в размере одного миллиона тенге.
- Сотрудниками криминальной полиции задержан 34-летний подозреваемый, причастный к этому факту. Он полностью признался в содеянном. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество», – говорится в сообщении.