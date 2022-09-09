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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 894

Больше миллиона тенге просил мошенник за трудоустройство в Мангистау

Двое жителей Мангистауской области заплатили за псевдотрудоустройство по миллиону тенге. По делу о мошенничестве проходит 34-летний подозреваемый, сообщает Polisia.kz.

Иллюстративное фото
В декабре 2021 года 28-летний житель пытался устроиться на работу в нефтяную компанию, заплатив за это миллион тенге, но оказался обманутым мошенником, сообщает Polisia.kz.

С таким же заявлением обратился в полицию ещё один местный житель. В феврале 2022 года мошенник также выманил у него средства в размере одного миллиона тенге.

- Сотрудниками криминальной полиции задержан 34-летний подозреваемый, причастный к этому факту. Он полностью признался в содеянном. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК – «Мошенничество», – говорится в сообщении.



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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:00
а за дачу взятки будут сидеть?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:15
Двое жителей заплатили за псевдотрудоустройство по миллиону тенге.

lol Где эти 2 лоха? Могу послать их на Луну! draznilka Не дорого возьму rofl
 
 

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