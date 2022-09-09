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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 364

Пятеро мангистауских всадников отправились на первый республиканский конный марафон

Мангистауские всадники отправились на первый республиканский конный марафон-байгу «Ұлы Дала Жорығы», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото Центра общественных коммуникаций
«Великий Степной поход» - первый общереспубликанский конный марафон, охватывающий шесть регионов страны ( Нур-Султан, Акмолинскую, Карагандинскую, Улытаускую, Кызылординскую и Туркестанскую области). О проведении республиканского конного марафона сообщил в своём видеообращении министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Торжественное открытие марафона с участием 100 всадников состоится 17 сентября на столичном ипподроме «Казанат». С 18 по 29 сентября марафонцы преодолеют более 1 200 километров от столицы до Туркестана.

По словам Алдабергена Узакбаева, президента Мангистауского областного филиала республиканской Федерации байги, в 12-дневном соревновании примут участие пятеро всадников на 10 лошадях из Мангистауской области. Это Ербол Ермагамбетов, Руслан Дуйсенбай, Нурсагын Тукымбай, Батырбек Камысбаев и Абиш Етреков. Их поход начался с Каракиянского района, где им оказали почести, затем всадников торжественно встретили в Мангистауском и Бейнеуском районах.

Пятеро мангистауских всадников отправились на первый республиканский конный марафон


Конный марафон «The Great Steppe Tour» стартует из Нур-Султана, далее продолжится по Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Кызылординской областям и финиширует в Туркестане.

Наездники, первые достигшие Туркестана в кратчайшие сроки, будут награждены Гран – при и званием «Ұлы Дала Сарбазы». Их ждёт также денежный приз в размере 30 миллионов тенге. Обладатели второго и третьего мест будут награждены призами на сумму 20 и 15 миллионов тенге соответственно.

- Цель проекта - создание узнаваемого бренда, напрямую связанного с Казахстаном, продвижение национальной культуры на международной арене, приобщение молодёжи к изучению национальной культуры и истории, привитие ценностей спортивного мастерства и толерантности, - говорится в сообщении министерства.

Марафон разделён на 12 этапов протяжённостью 100 километров каждый. В нём примут участие команды из каждого региона страны.



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