Ярмарка продовольствия пройдёт в Актау

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Ярмарка пройдёт в Актау 10 сентября.



- С 09:00 до 14:00 часов на парковке перед медицинским центром «Касиет», в 26 микрорайоне, состоится ярмарка сельхозпродукции. Также заинтересованных принимать участие в ярмарках предпринимателей просим обратиться по нижеуказанному адресу или по контактному номеру, - сообщили в городском акимате.



Обращаться предприниматели могут в акимат города по адресу: 4А микрорайон, здание №72, акимат Актау. Контактный номер: +7 (7292) 52-69-13.