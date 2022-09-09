Ярмарку вакансий для должников по алиментам проведут в Актау

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Ярмарка вакансий будет организована прокуратурой Актау совместно с департаментом юстиции Мангистауской области и актауским Центром занятости и социальных программ. Мероприятие состоится 12 сентября в 15:00 по адресу: 3Б микрорайон, здание №16.



Принять в нём участие приглашены 10 предприятий, которые предоставят свои вакансии.



- В рамках реализации акции «Заплати алименты» 6 сентября прокуратурой Актау совместно с заинтересованными органами проведено межведомственное совещание, направленное на защиту интересов ребёнка, по итогам которого утверждён план мероприятий. Одним из действенных мер по взысканию алиментов является трудоустройство должников, - сообщили в прокуратуре Актау.