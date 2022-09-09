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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 20:04

Просмотров: 693

Прокуратура Мангистауской области: Здание спорткомплекса «Каспий» представляет угрозу

Вопрос сноса здания спортивного комплекса (СК) «Каспий», расположенного в 4А микрорайоне, прокомментировали в прокуратуре Мангистауской области.

СК «Каспий»
По сообщению надзорного ведомства, в результате проверки спорткомплекса выяснилось, что СК «Каспий» находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

— Относительно сноса спортивного комплекса «Каспий» предварительное изучение данных показало, что спорткомплекс функционирует с 1986 года и на сегодняшний день при эксплуатации представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
В этой связи прокуратурой изучается законность всех запланированных мероприятий. Приняты меры для приостановления процесса до дачи окончательной правовой оценки. Результаты и принятые меры будут доведены до сведения общественности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Напомним, 7 сентября в Сети появилась петиция об отмене сноса здания спортивного комплекса (СК) «Каспий», расположенного в 4А микрорайоне, и последующего строительства гостиницы на его месте.



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Комментарии ( 5 )

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Dikaj (Посетители) Сегодня, 21:41
Самоуправство местной власти , больше ничего не скажешь . Мнение горожан никого не интересует , отбирают внаглую . Все что не делается - все во вред городу в последнее время .
 
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  • ak12
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 21:11
то есть на новый стадион акша есть а на ремонт старого нет? ну тогда предлагаю просто снести и построить новый спорткомплекс! ХВАТИТ С НАС ГОСТИНИЦ!!!
 
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freizer (Посетители) Сегодня, 21:08
Пускай сносят раз предоставляет угрозу. НО на этом месте обязаны строить новый спортивный комплекс для детей, а прокуратура ОБЯЗАНА за эти проследить.

freizer,
И думаю данное здание переплюнет в стойкости некоторые новостройки в г.Актау
 
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Ивановна (Посетители) Сегодня, 20:47
Проблема в том, что запущено письмо-обращение к президенту, где рассказывается, что на месте якобы изношенного здания и стадиона планируется строительство гостиницы. Ребята, занимающиеся в спортивных секциях комплекса "Каспий" и их родители просят поддержать их и не лишать спортивного комплекса. Ребята, занимающиеся в спорткомплексе "Каспий имеют замечательные достижения и призовые места.
 
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maksimsh (Посетители) Сегодня, 20:37
Да как то не очень верится,что износ на столько сильный,у нас в городе есть дома намного старше.Прошу Редакцию газеты Лада держать на пульсе происходящее.Очень эта ситуация напоминает обыкновенный распил приморской территории.Где фотографии "разрушающегося фундамента и грунтовых вод" показали на фото облупившуюся шпатлёвку,починить это можно обыкновенным косметическим ремонтом.Пусть официальный документ опубликуют с доказательствами....
 
 

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