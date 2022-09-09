Прокуратура Мангистауской области: Здание спорткомплекса «Каспий» представляет угрозу

СК «Каспий»
По сообщению надзорного ведомства, в результате проверки спорткомплекса выяснилось, что СК «Каспий» находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
— Относительно сноса спортивного комплекса «Каспий» предварительное изучение данных показало, что спорткомплекс функционирует с 1986 года и на сегодняшний день при эксплуатации представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
В этой связи прокуратурой изучается законность всех запланированных мероприятий. Приняты меры для приостановления процесса до дачи окончательной правовой оценки. Результаты и принятые меры будут доведены до сведения общественности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.
Напомним, 7 сентября в Сети появилась петиция об отмене сноса здания спортивного комплекса (СК) «Каспий», расположенного в 4А микрорайоне, и последующего строительства гостиницы на его месте.
— Относительно сноса спортивного комплекса «Каспий» предварительное изучение данных показало, что спорткомплекс функционирует с 1986 года и на сегодняшний день при эксплуатации представляет угрозу для жизни и здоровья людей.
В этой связи прокуратурой изучается законность всех запланированных мероприятий. Приняты меры для приостановления процесса до дачи окончательной правовой оценки. Результаты и принятые меры будут доведены до сведения общественности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.
Напомним, 7 сентября в Сети появилась петиция об отмене сноса здания спортивного комплекса (СК) «Каспий», расположенного в 4А микрорайоне, и последующего строительства гостиницы на его месте.