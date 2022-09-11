«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Сентября
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.35 KZT
  • €1 = 477.37 KZT
  • 1 RUB = 7.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 0

Экипаж БТР из Актау признан лучшим

Звание «Лучший экипаж БТР» завоевала команда воинской части 6656 из Актау, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.

Фото предоставила пресс-служба Национальной гвардии РК
Второй этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК прошел в Уральске.

Экипаж БТР из Актау признан лучшим


Экипажам БТР необходимо было проехать маршрут с препятствиями. Кроме этого, военнослужащие должны были проявить и меткость - поразить все мишени.

В личном первенстве лучшим водителем был признан старший специалист (старший водитель) воинской части 6655 из Актобе, ефрейтор Алибек Жанкулов.

Экипаж БТР из Актау признан лучшим


В командном первенстве среди экипажей БТР по сумме набранных баллов звание «Лучший экипаж БТР» со 121 баллами завоевали военнослужащие воинской части 6656 из Актау.

Второе место занял экипаж БТР актюбинской воинской части 6655 (108 баллов). Замкнула тройку лидеров воинская часть 5546 из Атырау (106 баллов).

Экипаж БТР из Актау признан лучшим


В командном первенстве среди водителей и экипажей БТР воинских частей «Лучшей командой» была признана воинская часть 6656. Всего они набрали 194 балла.

В номинациях по итогам проведения всех этапов смотра-конкурса лучших результатов добились по стрельбе из автомата АК-74 старший специалист (старший водитель) батальона оперативного назначения воинской части 6655 ефрейтор Алибек Жанкулов; по стрельбе из пулемета БТР - специалист (наводчик) воинской части 6656 рядовой Нурберген Тилеккабыл.

Экипаж БТР из Актау признан лучшим



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика