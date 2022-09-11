Экипаж БТР из Актау признан лучшим

Второй этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК прошел в Уральске.Экипажам БТР необходимо было проехать маршрут с препятствиями. Кроме этого, военнослужащие должны были проявить и меткость - поразить все мишени.В личном первенстве лучшим водителем был признан старший специалист (старший водитель) воинской части 6655 из Актобе, ефрейтор Алибек Жанкулов.В командном первенстве среди экипажей БТР по сумме набранных баллов звание «Лучший экипаж БТР» со 121 баллами завоевали военнослужащие воинской части 6656 из Актау.Второе место занял экипаж БТР актюбинской воинской части 6655 (108 баллов). Замкнула тройку лидеров воинская часть 5546 из Атырау (106 баллов).В командном первенстве среди водителей и экипажей БТР воинских частей «Лучшей командой» была признана воинская часть 6656. Всего они набрали 194 балла.В номинациях по итогам проведения всех этапов смотра-конкурса лучших результатов добились по стрельбе из автомата АК-74 старший специалист (старший водитель) батальона оперативного назначения воинской части 6655 ефрейтор Алибек Жанкулов; по стрельбе из пулемета БТР - специалист (наводчик) воинской части 6656 рядовой Нурберген Тилеккабыл.