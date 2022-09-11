Конструкция накренилась на детской площадке в Актау

- Детская лесенка с кольцами и горизонтальной перекладиной для лазания на руках пришла в негодность. Могут быть серьезные последствия, если она внезапно упадет и придавит ребенка. Слов нет, переживают жители дома №5.

Детская игровая площадка между домами №4 и №5 за магазином «Акбота», по словам жителей 11 микрорайоне, повреждена.Остатки ограждения, как уверяют жители, также представляют опасность для детей.В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что их специалисты выедут на место с подрядной организацией и приступят к восстановлению детской площадки.Этим летом 11-летнего мальчика насмерть придавило воротами на спортплощадке в Уральске. Там же в Уральске 13-летнему мальчику во время катания на качелях отрезало фалангу пальца.