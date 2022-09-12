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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 149

Куда жаловаться на бродячих собак в Актау

Горожане остерегаются нападения бродячих собак в микрорайонах.

Фото жителей 16 микрорайона
По словам жителей 4 микрорайона, около дома №47 постоянно бродят стаями большие собаки.

Куда жаловаться на бродячих собак в Актау


- Ночью лают и не дают спать, - говорит житель 4 микрорайона.


Куда жаловаться на бродячих собак в Актау[/center]

Как говорят жители 16 микрорайона, возле жилого комплекса «Керемет» они постоянно наблюдают сбившихся в стаю бродячих собак.

Куда жаловаться на бродячих собак в Актау


- Есть риски нападения на детей и взрослых. Соответствующие инстанции, примите меры, - обратились жители 16 микрорайона.


В актауской ветстанции сообщили, что согласно настоящим действующим законам, специалисты не могут производить отлов бродящих собак.

- Если животные представляют угрозу, просьба прийти в нашу организацию, написать заявление, и после этого мы примем меры, - заявили в ветстанции.




Актауская ветеринарная станция находится по адресу: 3Б микрорайон, дом №2, кабинет №2, 302 кабинет. Телефон: 52-40-55.



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