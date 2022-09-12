Куда жаловаться на бродячих собак в Актау

- Ночью лают и не дают спать, - говорит житель 4 микрорайона.

- Есть риски нападения на детей и взрослых. Соответствующие инстанции, примите меры, - обратились жители 16 микрорайона.

- Если животные представляют угрозу, просьба прийти в нашу организацию, написать заявление, и после этого мы примем меры, - заявили в ветстанции.