Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау

- Детям приходится выходить в школу на 40 минут раньше, потому что следующий автобус либо задерживается, либо ломается в пути. Иногда бывает вообще только один маршрут в день. Нам очень затратно ездить на такси, - обратилась местная жительница, многодетная мама Салтанат Танирбергенова.

- С 12 сентября в соответствии с контрактом будут курсировать три автобуса регулярного сообщения. Кроме того, по запросам населения прорабатывается вопрос подключения еще одного автобуса на постоянной основе, - пообещали в компании.

Сельчане уверяют, что автобусный маршрут №106 ходит порой не по расписанию, а иногда происходят поломки транспорта.В компании частного перевозчика маршрута №106 сообщили, что в начале сентября в связи с проведением технического ремонта временно курсировали только два автобуса.