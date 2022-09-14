Новые автобусные остановки с туалетами появились в Актау.

В Актау ввели в эксплуатацию девять автобусных остановок нового формата.- Автобусные остановки состоят из открытой и закрытой остановки, коммерческого объекта и туалета в зависимости от местоположения и наличия соответствующей инфраструктуры. Остановки строились полностью за счёт предпринимателей. Согласно договору аренды земельного участка предприниматель обязан обеспечить чистоту территории и заключить договоры с соответствующими муниципальными учреждениями, - рассказали специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.На остановочных павильонах разместили таблички с контактными номерами предпринимателей. По словам чиновников, это делается для того, чтобы ответственные лица отреагировали на жалобу и приложили усилия для устранения недочётов.- Если вам не удалось зайти внутрь остановки, воспользоваться общественным туалетом, или вы заметили, что объект находится в неподобающем состоянии, можете сообщить об этом по номеру, указанному на табличке, - отметили специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.