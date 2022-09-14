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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:35

Просмотров: 949

Новые автобусные остановки с туалетами появились в Актау

На сегодняшний день в областном центре завершено строительство 18 автобусных остановок нового формата, из них ввели в эксплуатацию девять остановок. На остальных ведутся работы по подведению инфраструктуры. Также ведётся строительство ещё семи автобусных остановок, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото пресс-службы ведомства
В Актау ввели в эксплуатацию девять автобусных остановок нового формата.

Новые автобусные остановки с туалетами появились в Актау


- Автобусные остановки состоят из открытой и закрытой остановки, коммерческого объекта и туалета в зависимости от местоположения и наличия соответствующей инфраструктуры. Остановки строились полностью за счёт предпринимателей. Согласно договору аренды земельного участка предприниматель обязан обеспечить чистоту территории и заключить договоры с соответствующими муниципальными учреждениями, - рассказали специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

На остановочных павильонах разместили таблички с контактными номерами предпринимателей. По словам чиновников, это делается для того, чтобы ответственные лица отреагировали на жалобу и приложили усилия для устранения недочётов.

Новые автобусные остановки с туалетами появились в Актау


- Если вам не удалось зайти внутрь остановки, воспользоваться общественным туалетом, или вы заметили, что объект находится в неподобающем состоянии, можете сообщить об этом по номеру, указанному на табличке, - отметили специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.



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Комментарии ( 2 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 16:59
Да пусть будут платными, даже хорошо, будут поддерживать чистоту. Хорошо вообще, что появились.

Бесплатные делать нельзя, сначала своруют содержимое туалета, потом загадят, разрисуют, разобьют и т.д.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Жанар (Посетители) Сегодня, 16:15
Новые автобусные остановки с туалетами появились в Актау.

И?!, сколько будет стоить "посещение туалета, на новых":- остановках?!...

Потому что!..
Остановки строились полностью за счёт предпринимателей.

Все мы ходим под богом.
 
 

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