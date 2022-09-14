В Актау планируют установить 108 камер «Сергек»

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В telegram-чате акима области житель попросил поставить пешеходные светофоры на дорогах 16, 17 и 19 микрорайонами Актау. Он объяснил их отсутствие опасностью для пешеходов. Как выяснилось, пользуясь отсутствием светофоров, водители зачастую на пропускают пешеходов по «зебре».



На вопрос пользователя чата ответила пресс-секретарь областного департамента полиции Айгерим Ибатуллаева.



- Департаментом полиции направлены предложения в акимат области по внедрению устройств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Сергек» в 108 точках Актау, в том числе между 16 и 17, 19 и 18 микрорайонами. Согласно плану, работы будут начаты в четвертом квартале текущего года . Кроме того, были направлены предложения по установке светофоров напротив поликлиники «Ясин» между 17 и 16 микрорайонами, а также на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами, - сообщила Айгерим Ибатуллаева.