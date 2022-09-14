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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:32

Просмотров: 1956

В Актау планируют установить 108 камер «Сергек»

Работы по установке камер будут начаты в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщает областной центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото из открытых источников
В telegram-чате акима области житель попросил поставить пешеходные светофоры на дорогах 16, 17 и 19 микрорайонами Актау. Он объяснил их отсутствие опасностью для пешеходов. Как выяснилось, пользуясь отсутствием светофоров, водители зачастую на пропускают пешеходов по «зебре».

На вопрос пользователя чата ответила пресс-секретарь областного департамента полиции Айгерим Ибатуллаева.

- Департаментом полиции направлены предложения в акимат области по внедрению устройств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Сергек» в 108 точках Актау, в том числе между 16 и 17, 19 и 18 микрорайонами. Согласно плану, работы будут начаты в четвертом квартале текущего года . Кроме того, были направлены предложения по установке светофоров напротив поликлиники «Ясин» между 17 и 16 микрорайонами, а также на пешеходном переходе между 16 и 19 микрорайонами, - сообщила Айгерим Ибатуллаева.



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Комментарии ( 1 )

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  • Papirosso
  • malovdmitriy
 Банкир (Посетители) Вчера, 19:30
Ключевое слово - планируют. А почему теми камерами, которые есть, полиция не пользуется? Не умеет, Не хочет?
 
 

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