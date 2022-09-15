В АО «КазАзот» начался плановый капитальный ремонт

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Ежегодный плановый капитальный ремонт начался в АО «КазАзот» сегодня, 15 сентября.
По данным пресс-службы предприятия, в рамках капитального ремонта будет осуществлен ремонт основного производственного оборудования.
- В этом году, помимо замены катализатора, будет произведена замена изношенного оборудования, а именно: замена насадки колонны синтеза аммиака в цехе производства аммиака (ПАМ), замена тарелок на абсорбционных колоннах цеха слабой азотной кислоты (САК), холодильного и теплообменного оборудования. В ремонте будут задействованы ремонтные службы цехов, слесари-ремонтники, мастера по ремонту оборудования. Будут привлечены иностранные специалисты из Австрии, Германии, Грузии, Польши, - пояснили в АО «КазАзот».
По данным пресс-службы предприятия, планируется, что капитальный ремонт продлится 1 месяц, и на этот срок производство будет временно приостановлено.
Напомним, ранее сообщалось, что АО «КазАзот» оштрафовали на шесть миллионов тенге за загрязнение окружающей среды.
По данным пресс-службы предприятия, в рамках капитального ремонта будет осуществлен ремонт основного производственного оборудования.
- В этом году, помимо замены катализатора, будет произведена замена изношенного оборудования, а именно: замена насадки колонны синтеза аммиака в цехе производства аммиака (ПАМ), замена тарелок на абсорбционных колоннах цеха слабой азотной кислоты (САК), холодильного и теплообменного оборудования. В ремонте будут задействованы ремонтные службы цехов, слесари-ремонтники, мастера по ремонту оборудования. Будут привлечены иностранные специалисты из Австрии, Германии, Грузии, Польши, - пояснили в АО «КазАзот».
По данным пресс-службы предприятия, планируется, что капитальный ремонт продлится 1 месяц, и на этот срок производство будет временно приостановлено.
Напомним, ранее сообщалось, что АО «КазАзот» оштрафовали на шесть миллионов тенге за загрязнение окружающей среды.