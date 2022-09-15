«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Сентября
+23...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.19 KZT
  • €1 = 473.81 KZT
  • 1 RUB = 7.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:46

Просмотров: 647

В АО «КазАзот» начался плановый капитальный ремонт

Производство акционерного общества (АО) «КазАзот» приостановлено на месяц в связи с проведением планового капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Иллюстративное фото
Ежегодный плановый капитальный ремонт начался в АО «КазАзот» сегодня, 15 сентября.

По данным пресс-службы предприятия, в рамках капитального ремонта будет осуществлен ремонт основного производственного оборудования.

- В этом году, помимо замены катализатора, будет произведена замена изношенного оборудования, а именно: замена насадки колонны синтеза аммиака в цехе производства аммиака (ПАМ), замена тарелок на абсорбционных колоннах цеха слабой азотной кислоты (САК), холодильного и теплообменного оборудования. В ремонте будут задействованы ремонтные службы цехов, слесари-ремонтники, мастера по ремонту оборудования. Будут привлечены иностранные специалисты из Австрии, Германии, Грузии, Польши, - пояснили в АО «КазАзот».

По данным пресс-службы предприятия, планируется, что капитальный ремонт продлится 1 месяц, и на этот срок производство будет временно приостановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что АО «КазАзот» оштрафовали на шесть миллионов тенге за загрязнение окружающей среды.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Жанар
  • Космос
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 16:45
В АО «КазАзот» начался плановый капитальный ремонт

Честно сказать, меня мало волнует техническое состояние чьей-то кормушки.
Больше порадовала бы новость о капремонте наших ТЭЦ. Ведь на ладан объекты дышат.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика