Актауский суд разрешил уволить бастующих работников Скорой помощи.

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Уговоры и угрозы со стороны руководства сотрудников Скорой помощи не вернули фельдшеров и водителей на работу. На смену не выходят станции в Мунайлинском районе и Жанаозене, передает телеканал КТК.
В итоге руководство обратилось в суд. Изучив дело, там пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо. Указать там перечень разногласий, требования, место и время митинга. А также обозначить предполагаемое количество участников. И обязательно обеспечить явку на работу бригад скорой помощи, хотя бы в минимальном количестве.
- В настоящее время решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка подлежит приостановлению. В случае неисполнения работниками либо продолжения забастовки для работодателя это является основанием для применения им меры дисциплинарного характера вплоть до расторжения договора, - сообщил судья Актауского городского суда №2 Рахымжан Бейсенов.
Известно, что управление здравоохранения уже начало увольнять работников. Должностей на сегодняшний день лишились некоторые бастующие из Жанаозена и Мунайлинского района. В Актау, как сообщили в ведомстве, сотрудники вернулись на работу.
Бастующие требуют повышения ежемесячной заработной платы на 250-300 тысяч тенге, назначение социального пакета в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, а также увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.
Напомним, ранее работники скорой помощи в Актау не вышли на работу. Глава здравоохранения Мангистау призвал их к благоразумию. Позже сообщалось, что также частично приостановили работу сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района.
В итоге руководство обратилось в суд. Изучив дело, там пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо. Указать там перечень разногласий, требования, место и время митинга. А также обозначить предполагаемое количество участников. И обязательно обеспечить явку на работу бригад скорой помощи, хотя бы в минимальном количестве.
- В настоящее время решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка подлежит приостановлению. В случае неисполнения работниками либо продолжения забастовки для работодателя это является основанием для применения им меры дисциплинарного характера вплоть до расторжения договора, - сообщил судья Актауского городского суда №2 Рахымжан Бейсенов.
Известно, что управление здравоохранения уже начало увольнять работников. Должностей на сегодняшний день лишились некоторые бастующие из Жанаозена и Мунайлинского района. В Актау, как сообщили в ведомстве, сотрудники вернулись на работу.
Бастующие требуют повышения ежемесячной заработной платы на 250-300 тысяч тенге, назначение социального пакета в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, а также увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.
Напомним, ранее работники скорой помощи в Актау не вышли на работу. Глава здравоохранения Мангистау призвал их к благоразумию. Позже сообщалось, что также частично приостановили работу сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района.