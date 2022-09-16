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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 2184

Актауский суд разрешил уволить бастующих работников Скорой помощи

Под угрозой увольнения оказались десятки бастующих работников станций Скорой помощи в Мангистауской области. Шесть дней часть сотрудников не выходит на работу. Актауский суд признал митинг фельдшеров и водителей незаконным и разрешил уволить бастующих, передаёт телеканал КТК.

Кадр с видеоролика
Уговоры и угрозы со стороны руководства сотрудников Скорой помощи не вернули фельдшеров и водителей на работу. На смену не выходят станции в Мунайлинском районе и Жанаозене, передает телеканал КТК.

В итоге руководство обратилось в суд. Изучив дело, там пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо. Указать там перечень разногласий, требования, место и время митинга. А также обозначить предполагаемое количество участников. И обязательно обеспечить явку на работу бригад скорой помощи, хотя бы в минимальном количестве.

- В настоящее время решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка подлежит приостановлению. В случае неисполнения работниками либо продолжения забастовки для работодателя это является основанием для применения им меры дисциплинарного характера вплоть до расторжения договора, - сообщил судья Актауского городского суда №2 Рахымжан Бейсенов.

Известно, что управление здравоохранения уже начало увольнять работников. Должностей на сегодняшний день лишились некоторые бастующие из Жанаозена и Мунайлинского района. В Актау, как сообщили в ведомстве, сотрудники вернулись на работу.

Бастующие требуют повышения ежемесячной заработной платы на 250-300 тысяч тенге, назначение социального пакета в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, а также увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.

Напомним, ранее работники скорой помощи в Актау не вышли на работу. Глава здравоохранения Мангистау призвал их к благоразумию. Позже сообщалось, что также частично приостановили работу сотрудники станции Скорой помощи Мунайлинского района.



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Комментарии ( 5 )

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-2
  • alixah
  • elek
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Жанар (Посетители) Сегодня, 21:19
Актауский суд разрешил уволить бастующих работников Скорой помощи.

ВОТ!, ЭТО правильно решение!...
Обламывать надо зажравщихся в этой жизни клоунов...
Другим будет не повадно, пусть почешут репу прежде кипишовать...
Думают Узенский синдром ВСЕМ!, прокатит...


Цитата: moskal7292
Двоякая ситуация, с одной стороны- не нравится ЗП, освободи место, на твое место найдется желающий.


Оралманов понаехало достаточно, отфильтруют бунтарей...

Все мы ходим под богом.
 
-1
  • babe
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  • Шевченко 81
  • Papirosso
 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:05
На работу придут те,кто доучиваться и получал дипломы в пандемию

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-2
  • babe
  • Жанар
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 18:01
Бастующие требуют повышения ежемесячной заработной платы на 250-300 тысяч тенге, назначение социального пакета в соответствии с нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, а также увеличения штатной численности фельдшеров и бригад скорой помощи.

Действительно, ситуация двоякая - насколько известно, повышения з/п бастующие просили не "НА" а "ДО", и на мой взгляд с нынешними ценами данный уровень з/п даже маловат. Назначение соц.пакета - справедливое требование. Другое дело, что:
пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо.
и т.д. по тексту - вот тут как раз и ошибка бастующих, тут они нарушают - сделай всё по закону, думаю добились бы своей цели.
 
-1
  • Жанар
 Не поддерживаю Поддерживаю
moskal7292 (Посетители) Сегодня, 17:51
Двоякая ситуация, с одной стороны- не нравится ЗП, освободи место, на твое место найдется желающий.
С другой стороны, зная какие низкие ЗП в медицине, и на сколько эта медицина важна, поддерживаешь эту забастовку.
 
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 Argallo (Посетители) Сегодня, 17:31
Уволят и что? Кто будет работать? За забором что-то не видно огромной очереди на должности. Их и так не хватало.
 
 

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