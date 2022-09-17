«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 17 Сентября
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.12 KZT
  • €1 = 475.45 KZT
  • 1 RUB = 7.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 4179

Дорогу перекрывают к базам отдыха в Актау

Водители возмутились перекрытием основной дороги, ведущей к базам отдыха.

Кадр видео
По словам местных жителей, автодорога от «Rixos Aktau» до водосбросного канала «Шора» сегодня, 17 сентября, была закрыта. Многие не смогли попасть на базы отдыха и вернулись обратно.



В областном акимате сообщили, что 17 и 18 сентября в Актау проводится чемпионат Азии по триатлону, в связи с этим дорогу временно перекрывают.

Сегодня движение для автотранспорта было ограничено с 07:45 до 13:15.

Завтра, 18 сентября, проезжая часть будет перекрыта с 09:45 до 12:15.

Дорогу перекрывают к базам отдыха в Актау


В чемпионате Азии по триатлону участвуют 70 спортсменов из десяти стран.

Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Надежда Бекмагамбетова и Дарья Бычкова.

В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tankushka (Посетители) Сегодня, 19:32
В Актау проходит грандиозное событие Чемпионат Азии по триатлону! Участвуют атлеты из 10 стран! И это событие никакие СМИ не освещают!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • ЁмоЁ
 ak12 (Посетители) Сегодня, 17:53
Заранее обьявление сделать нельзя было что ли?Обламали людям выходной.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика