Дорогу перекрывают к базам отдыха в Актау

По словам местных жителей, автодорога от «Rixos Aktau» до водосбросного канала «Шора» сегодня, 17 сентября, была закрыта. Многие не смогли попасть на базы отдыха и вернулись обратно.В областном акимате сообщили, что 17 и 18 сентября в Актау проводится чемпионат Азии по триатлону, в связи с этим дорогу временно перекрывают.Сегодня движение для автотранспорта было ограничено сЗавтра, 18 сентября, проезжая часть будет перекрыта сВ чемпионате Азии по триатлону участвуют 70 спортсменов из десяти стран.Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Надежда Бекмагамбетова и Дарья Бычкова.В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.