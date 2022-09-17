Дорогу перекрывают к базам отдыха в Актау

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По словам местных жителей, автодорога от «Rixos Aktau» до водосбросного канала «Шора» сегодня, 17 сентября, была закрыта. Многие не смогли попасть на базы отдыха и вернулись обратно.
В областном акимате сообщили, что 17 и 18 сентября в Актау проводится чемпионат Азии по триатлону, в связи с этим дорогу временно перекрывают.
Сегодня движение для автотранспорта было ограничено с 07:45 до 13:15.
Завтра, 18 сентября, проезжая часть будет перекрыта с 09:45 до 12:15.
В чемпионате Азии по триатлону участвуют 70 спортсменов из десяти стран.
Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Надежда Бекмагамбетова и Дарья Бычкова.
В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.
В областном акимате сообщили, что 17 и 18 сентября в Актау проводится чемпионат Азии по триатлону, в связи с этим дорогу временно перекрывают.
Сегодня движение для автотранспорта было ограничено с 07:45 до 13:15.
Завтра, 18 сентября, проезжая часть будет перекрыта с 09:45 до 12:15.
В чемпионате Азии по триатлону участвуют 70 спортсменов из десяти стран.
Нашу страну представят атлеты Национальной сборной - Дарын Конысбаев, Аян Бейсенбаев, Ануар Турубаев, Темирлан Темиров, Кирилл Рожков, Мейрлан Искаков, Екатерина Шабалина, Арина Шульгина, Надежда Бекмагамбетова и Дарья Бычкова.
В эстафетном составе выступят Егор Крупяков, Екатерина Шабалина, Александр Тен и Юлия Озерова.