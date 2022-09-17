День города: Какие мероприятия пройдут в Актау

Фото Рашида Исмагилова

В это воскресенье, 18 сентября, состоится концерт национально-военно-патриотического центра на сцене амфитеатра. Начало в 17:00.



Во вторник, 20 сентября, также запланирован концерт национально-военно-патриотического центра в культурно-досуговом комплексе имени Абая в 16:00.



На следующий день, 21 сентября, пройдет встреча с почетными гражданами города в 14:00 в культурно-досуговом комплексе имени Абая.



В пятницу, 23 сентября в 14:00 в арт-галерее «Алем» в 11 микрорайоне состоится конкурс художников «Актау – глазами художников».