СМИ: На древний каменный частокол наткнулись в Мангистау





Древний каменный частокол против вражеской конницы обнаружили в 350 километрах от Актау, на хребте в приграничной полосе.В древние времена, по словам автора видео, данную защитную полосу шириной в 3-4 метра использовали против вторжения чужой конницы. Тут и пешим воинам по камням пройти будет непросто. Наверное, таким образом наши предки давали отпор врагу. Местные жители о назначении этих шипов даже не догадываются.И в этом же месте много древних захоронений. По всей видимости, в давние времена здесь в боях с захватчиками погибло много воинов.