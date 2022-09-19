Министр здравоохранения: «За смерти пациентов будут отвечать перед судом бастующие работники Скорой помощи Мангистау»



- Вообще во всем мире службы, которые оказывают экстренную помощь, они не должны бросать свою работу. Если за это время кому-то из пациентов станет хуже, это будут более жесткие разбирательства на уровне суда. Если по их вине случилась смерть, на них могут подать в суд, – рассказала Ажар Гиният.

- Инцидент на сегодняшний день исчерпан, разъяснительная работы и выезды работников Минздрава проведены. Сегодня медики на работу вышли, - проинформировала министр.

