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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:43

Просмотров: 1244

Министр здравоохранения: «За смерти пациентов будут отвечать перед судом бастующие работники Скорой помощи Мангистау»

Бастующие медицинские работники экстренных служб будут отвечать перед судом за смерти или ухудшение состояния пациентов во время их митингов и отсутствия на работе, заявила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, передает КазТАГ.

Фото из архива «Лады»
Как сообщает КазТАГ, министр отметила особую опасность для здоровья населения подобных забастовок. Она уверена, что работники экстренной помощи рискуют жизнями людей, отказываясь выполнять свои обязанности.

- Вообще во всем мире службы, которые оказывают экстренную помощь, они не должны бросать свою работу. Если за это время кому-то из пациентов станет хуже, это будут более жесткие разбирательства на уровне суда. Если по их вине случилась смерть, на них могут подать в суд, – рассказала Ажар Гиният.


Как заверила министр, вопрос с забастовкой работников скорой помощи в Мангистау закрыт.

- Инцидент на сегодняшний день исчерпан, разъяснительная работы и выезды работников Минздрава проведены. Сегодня медики на работу вышли, - проинформировала министр.

По словам Ажар Гиният, повышение заработной платы немедицинским работникам до 350 тысяч тенге невозможно.

- На сегодняшний день немедицинским работникам, которые работают в системе здравоохранения, с этого года повышение зарплаты идет 20 процентов. Это в этом году 20 процентов, в следующем 20 процентов, до 25 года. У нас средняя заработная плата врачей 350 тысяч тенге. Средняя заработная плата средних медработников 230 тысяч, и водители получат 100 тысяч. Но, как требуют в Мангистауской области, чтобы зарплата была 350 тысяч тенге, на сегодняшний день это нереально, – подчеркнула министр здравоохранения.

Напомним, что с 10 сентября работники станции Скорой и неотложной медицинской помощи Мунайлинского района пять дней подряд не выходили на работу. Помимо этого, медперсонал Мунайлинского района частично приостанавливал работу. Руководитель управления здравоохранения региона Аманбек Жумиров невыход на работу медперсонала назвал незаконным. Суд также признал незаконной забастовку сотрудников станций Скорой помощи в Мангистау.



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Комментарии ( 3 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 15:42
Пусть руководство здравоохранения ответит на претензии фельдшеров по нагрузке.

Состав фельдшерской и специализированной (врачебной) бригады
1. В состав фельдшерской бригады входят:
два фельдшера;
водитель.

2. В состав специализированной (врачебной) бригады входят:
врач;
фельдшер;
водитель.

Сколько бригад и в каком составе в Актау? По нормам -22, не менее 44 фельдшеров.
Что делает руководство местного здравоохранения для соблюдения норм? По какой причине пытались убрать надбавку фельдшерам и куда собирались направить сэкономленные суммы?
 
-1
  • babe
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  • bekenova
 Orion (Посетители) Сегодня, 15:37
Министра на мыло.
 
-1
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  • Кари
  • ak12
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  • Orion
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:22
Как повысить цены на всё возможно, а повысить зарплату невозможно???
 
 

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