Сотрудники Скорой помощи Мунайлинского района вновь не вышли на работу

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Работники станции скорой и неотложной медицинской помощи Мунайлинского района пятый день подряд не выходят на работу. В данный момент они обслуживают лишь обращения I категории. Сегодня, 15 сентября, они заявили, что информация об их выходе на работу - ложная.
- Никто к нам не подходил - ни главные врачи, не представители здравоохранения области. На жизненно важные вызовы мы гарантировано выезжаем, но не хронических больных не обслуживаем. Руководство ничего до сих пор не решило. Сегодня утром они подходили к нам. Мы просили от них какого-либо документа, подтверждающего, что наши требования услышаны и будут решены, неважно - через месяц или два. Но, увы, никакой реакции, - рассказала сотрудница районной скорой помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что работники скорой помощи в Актау не вышли на работу.
Позже, стало известно, что сотрудники станции скорой помощи Мунайлинского района также частично приостановили работу. Руководитель управления здравоохранения региона Аманбек Жумиров невыход на работу медперсонала назвал незаконным. Суд также признал незаконной забастовку сотрудников станций скорой помощи в Мангистау.
Михаил Одинцов
- Никто к нам не подходил - ни главные врачи, не представители здравоохранения области. На жизненно важные вызовы мы гарантировано выезжаем, но не хронических больных не обслуживаем. Руководство ничего до сих пор не решило. Сегодня утром они подходили к нам. Мы просили от них какого-либо документа, подтверждающего, что наши требования услышаны и будут решены, неважно - через месяц или два. Но, увы, никакой реакции, - рассказала сотрудница районной скорой помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что работники скорой помощи в Актау не вышли на работу.
Позже, стало известно, что сотрудники станции скорой помощи Мунайлинского района также частично приостановили работу. Руководитель управления здравоохранения региона Аманбек Жумиров невыход на работу медперсонала назвал незаконным. Суд также признал незаконной забастовку сотрудников станций скорой помощи в Мангистау.
Михаил Одинцов
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