«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Сентября
+23...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.19 KZT
  • €1 = 473.81 KZT
  • 1 RUB = 7.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Опубликовано: Сегодня, 18:57

Просмотров: 491

Сотрудники Скорой помощи Мунайлинского района вновь не вышли на работу

Пятый день продолжают бастовать сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи Мунайлинского района Мангистауской области. По словам работников, они обслуживают только I категорию вызовов от населения, но руководство станции и областного управления здравоохранения до сих пор не вышло с ними на диалог.

Скриншот видеоматериала
Работники станции скорой и неотложной медицинской помощи Мунайлинского района пятый день подряд не выходят на работу. В данный момент они обслуживают лишь обращения I категории. Сегодня, 15 сентября, они заявили, что информация об их выходе на работу - ложная.

- Никто к нам не подходил - ни главные врачи, не представители здравоохранения области. На жизненно важные вызовы мы гарантировано выезжаем, но не хронических больных не обслуживаем. Руководство ничего до сих пор не решило. Сегодня утром они подходили к нам. Мы просили от них какого-либо документа, подтверждающего, что наши требования услышаны и будут решены, неважно - через месяц или два. Но, увы, никакой реакции, - рассказала сотрудница районной скорой помощи.



Напомним, ранее сообщалось, что работники скорой помощи в Актау не вышли на работу.

Позже, стало известно, что сотрудники станции скорой помощи Мунайлинского района также частично приостановили работу. Руководитель управления здравоохранения региона Аманбек Жумиров невыход на работу медперсонала назвал незаконным. Суд также признал незаконной забастовку сотрудников станций скорой помощи в Мангистау.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика