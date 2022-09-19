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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:29

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Сколько денег потратили на празднование Дня города в Актау

В Актауском городском акимате рассказали, что на празднование Дня города было выделено больше четырех миллионов тенге. Также в ведомстве объяснили, почему в Актау была не слишком обширная программа мероприятий.

Концерт в Актау
После публикации материала о том, что жители Актау остались недовольны уровнем подготовки акимата к празднованию Дня города, с корреспондентом Lada.kz связались из Министерства обороны РК. В ведомстве заявили, что концерт с участием военно-патриотического центра не был приурочен ко Дню города.

- В Мангистаускую область по поручению министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прибыла информационно-разъяснительная группа. Она проводит мероприятия по разъяснению Послания Президента страны, популяризации воинской службы в обществе, а также реализации программы военно-патриотического воспитания молодежи «Біртұтас ұлт – біртұтас әскер». В канун Дня города на набережной национальным военно-патриотическим центром Вооруженных сил проведен концерт. Одновременно зрители смогли наблюдать в море парад кораблей Военно-морских сил «Маңғыстау», «Орал», «Сарыарқа», «Қазақстан», гидрографического судна «Жайык», минно-трального корабля «Алатау», а также пяти кораблей и катеров Пограничной службы КНБ, - сообщили в Министерстве обороны.

Информация о том, что концерт с участием военнослужащих был проведен в честь города, распространили в городском акимате Актау. В пресс-службе признали ошибку, при этом отметив, что многим горожанам концерт понравился.

- В этом году от дорогостоящих «звёзд» эстрады и прочих развлекательных мероприятий было решено отказаться. На проведение Дня города было потрачено 4 млн 300 тысяч тенге. В эту сумму входит концертная программа творческих коллективов КДК имени Абая, выставка картин, обслуживание, установка, демонтаж сцены и LED-экранов, - рассказали в городском акимате.

Также журналист редакции Lada.kz поинтересовалась, почему Нурдаулет Килыбай ни на своей странице в Facebook, ни через официальный аккаунт городской администрации не поздравил горожан с праздником.

- На официальном аккаунте акимата города Актау был опубликовано минутное поздравление от акима, - добавили в ведомстве.

Также в ведомстве ответили на вопрос, почему власти города не организовали музыкальное сопровождение празднования Дня города через громкоговорители, на которые из бюджета потратили 40 миллионов тенге.

- Поскольку ко Дню города было запланировано провести концерт творческих коллективов КДК имени Абая на набережной в амфитеатре, принято решение не включать громкоговорители, - прокомментировал директор КДК имени Абая Амирхан Кулбаев.

Ранее сообщалось, что жителей Актау возмутила скудная и неинтересная программа в честь празднования Дня города. 18 сентября в Актау прошел один концерт с участием военно-патриотического центра. По мнению жителей, раньше в Актау день города праздновался ярче: были фестивали, жгли фейерверки. Редакция Lada.kz сравнила, как дни города отметили в других регионах страны.



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