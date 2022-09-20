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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:27

Просмотров: 3008

Работники Скорой помощи Жанаозена массово ушли с работы после увольнения коллег

Работники станции Скорой помощи Жанаозена массово ушли с работы в поддержку 11 уволенных по решению суда коллег. Восстановление возможно после доказательства своей невиновности в апелляционном порядке. Об этом сообщил Амантай Досжанов, и.о. директора станции скорой и неотложной помощи Мангистауской области, передает «Радио Азаттык».

Иллюстративное фото
Как сообщает «Радио Азаттык», в Жанаозене десятки работников местной станции Скорой помощи, протестовавшие с требованием выплатить надбавки и предоставить социальный пакет, массово уволились после того, как суд на прошлой неделе признал забастовку работников незаконной, а работодатель на основании судебного решения уволил 11 человек.

Работники станции написали заявления в прошлую пятницу. С их слов, вышел приказ, и теперь они заполняют обходные листы. Уволившиеся работники сообщают, что их пригласили в акимат Жанаозена, но они отказались от переговоров, поскольку «профилактическая беседа» предлагалась только с фельдшерами.

По словам Мурата Бельбаева, работавшего водителем неотложки, коллектив уволился в знак несогласия с увольнением 11 сотрудников, которые наиболее активно протестовали и открыто высказывали свои требования.

- Среди уволенных 11 человек есть те, кто является единственным кормильцем в семье и ухаживает за родственником-инвалидом. Мы потребовали вернуть на работу четырех женщин-фельдшеров. Но начальник станции скорой помощи сказал: «Вы не являетесь незаменимыми специалистами». Мы подали заявления об увольнении по собственному желанию, - сказал он.

Водители Скорой помощи в зависимости от нормативов в течение месяца с учетом надбавок получали 150-170 тысяч тенге, а фельдшеры - 170-180 тысяч тенге. В январе 2020-2021 года работникам платили надбавки по 25 тысяч тенге, это было внесено в коллективный договор. В этот раз предметом спора стало требование о надбавке в размере 40 тысяч тенге с указанием в коллективном договоре.

Сара Орынбаева, заведующая станцией, воздержалась от комментариев по поводу массового увольнения работников.

Исполняющий обязанности директора областной станции Скорой и неотложной помощи Амантай Досжанов сказал, что для поиска новых специалистов обратился с запросом в местный медицинский колледж и в городской отдел занятости.

- Я никого не выгонял. Те, кто уволился с работы, будут восстановлены на работе, если обратятся с апелляцией и докажут свою правоту, - сказал он. Досжанов заявил, что приказ по остальным работникам еще не вышел.

Митинги работников станций Скорой помощи в Мангистауской области с требованием увеличения зарплат начались 9 сентября. Первыми на протест вышли работники станции в Жанаозене, их поддержали коллеги в районах. 14 сентября работодатель подал на протестующих в суд с требованием признать забастовку незаконной. На основании вынесенного судебного решения были уволены 11 человек, а в Мунайлинском районе - восемь человек. Работники Скорой помощи в Актау и Бейнеу вернулись на рабочие места.

Напомним, работники Мангистауских станций Скорой помощи объявили забастовку с требованием повысить заработную плату.

Позже суд признал действия рабочих незаконными.

Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что бастующие медицинские работники экстренных служб будут отвечать перед судом за смерти или ухудшение состояния пациентов во время их митингов и отсутствия на работе.



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Комментарии ( 6 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 15:58
Цитата: babe
Забастовки, требования уже некий стиль жизни.

Это ВСЕ!, понаехавшие оралманы баламутят...
Им ель бас на обещал, ману небесную, вот они и попёрли на Магышлак...
А, реальности получили облом, ВОТ!, и бузят...
Ни чего!, освободили рабочие места другим...

Все мы ходим под богом.
 
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 ak12 (Посетители) Сегодня, 14:18
Цитата: babe
Мангистау прославился уже на весь мир, как самый «смутный» народ! Забастовки, требования уже некий стиль жизни.

Это не стиль.Это элементарное стремление как то улучшить свою жизнь и жизнь своих близких.У всех есть глаза и уши.Каждый день люди видят как идет грабеж бюджетных денег запредельная коррупция и тд.Почему они должны работать за гроши? Они не просят миллионы.Они просят всего лишь маленький кусок хлеба который позволит им дожить до следующей зарплаты.Молодцы Озенцы.Респект и уважуха.
 
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  • babe
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:12
молодцы!

«Вы не являетесь незаменимыми специалистами».


ну придут с колледжа,салаги. чуть поработают и тоже будут требовать и что? дальше то что?
и так в медицине не очень все грамотные и вообще бардак а тут последние кадры теряете

babe,

да ладно)))

Забастовки, требования вы посмотрите на Францию, Бельгию, Испанию
там такие забастовки мама не горюй.

помню проезд во Франции подняли на копейки и тут понеслось. сразу все цены снизили

с ними так и надо. без революций не бывает сдвигов. зажратые сидят в акимате , на взятках ловят с миллионам и тут же восстанавливают в должности.

Имярек,
так их ещё и повышают в должности. не в этом ли ужас нашей системы.
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 13:59
Работники Скорой помощи в Актау и Бейнеу вернулись на рабочие места

Вот это не по нашему.
Жанаозень молодцы!
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:58
Вот мне интересно, почему кода на взятке или ещё на каких-то мутных делах подаются е́киматовские их коллеги тоже массово не уходят со своих должностей?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 12:33
Мангистау прославился уже на весь мир, как самый «смутный» народ! Забастовки, требования уже некий стиль жизни.
 
 

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