Работники Скорой помощи Жанаозена массово ушли с работы после увольнения коллег

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Как сообщает «Радио Азаттык», в Жанаозене десятки работников местной станции Скорой помощи, протестовавшие с требованием выплатить надбавки и предоставить социальный пакет, массово уволились после того, как суд на прошлой неделе признал забастовку работников незаконной, а работодатель на основании судебного решения уволил 11 человек.
Работники станции написали заявления в прошлую пятницу. С их слов, вышел приказ, и теперь они заполняют обходные листы. Уволившиеся работники сообщают, что их пригласили в акимат Жанаозена, но они отказались от переговоров, поскольку «профилактическая беседа» предлагалась только с фельдшерами.
По словам Мурата Бельбаева, работавшего водителем неотложки, коллектив уволился в знак несогласия с увольнением 11 сотрудников, которые наиболее активно протестовали и открыто высказывали свои требования.
- Среди уволенных 11 человек есть те, кто является единственным кормильцем в семье и ухаживает за родственником-инвалидом. Мы потребовали вернуть на работу четырех женщин-фельдшеров. Но начальник станции скорой помощи сказал: «Вы не являетесь незаменимыми специалистами». Мы подали заявления об увольнении по собственному желанию, - сказал он.
Водители Скорой помощи в зависимости от нормативов в течение месяца с учетом надбавок получали 150-170 тысяч тенге, а фельдшеры - 170-180 тысяч тенге. В январе 2020-2021 года работникам платили надбавки по 25 тысяч тенге, это было внесено в коллективный договор. В этот раз предметом спора стало требование о надбавке в размере 40 тысяч тенге с указанием в коллективном договоре.
Сара Орынбаева, заведующая станцией, воздержалась от комментариев по поводу массового увольнения работников.
Исполняющий обязанности директора областной станции Скорой и неотложной помощи Амантай Досжанов сказал, что для поиска новых специалистов обратился с запросом в местный медицинский колледж и в городской отдел занятости.
- Я никого не выгонял. Те, кто уволился с работы, будут восстановлены на работе, если обратятся с апелляцией и докажут свою правоту, - сказал он. Досжанов заявил, что приказ по остальным работникам еще не вышел.
Митинги работников станций Скорой помощи в Мангистауской области с требованием увеличения зарплат начались 9 сентября. Первыми на протест вышли работники станции в Жанаозене, их поддержали коллеги в районах. 14 сентября работодатель подал на протестующих в суд с требованием признать забастовку незаконной. На основании вынесенного судебного решения были уволены 11 человек, а в Мунайлинском районе - восемь человек. Работники Скорой помощи в Актау и Бейнеу вернулись на рабочие места.
Напомним, работники Мангистауских станций Скорой помощи объявили забастовку с требованием повысить заработную плату.
Позже суд признал действия рабочих незаконными.
Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что бастующие медицинские работники экстренных служб будут отвечать перед судом за смерти или ухудшение состояния пациентов во время их митингов и отсутствия на работе.
Работники станции написали заявления в прошлую пятницу. С их слов, вышел приказ, и теперь они заполняют обходные листы. Уволившиеся работники сообщают, что их пригласили в акимат Жанаозена, но они отказались от переговоров, поскольку «профилактическая беседа» предлагалась только с фельдшерами.
По словам Мурата Бельбаева, работавшего водителем неотложки, коллектив уволился в знак несогласия с увольнением 11 сотрудников, которые наиболее активно протестовали и открыто высказывали свои требования.
- Среди уволенных 11 человек есть те, кто является единственным кормильцем в семье и ухаживает за родственником-инвалидом. Мы потребовали вернуть на работу четырех женщин-фельдшеров. Но начальник станции скорой помощи сказал: «Вы не являетесь незаменимыми специалистами». Мы подали заявления об увольнении по собственному желанию, - сказал он.
Водители Скорой помощи в зависимости от нормативов в течение месяца с учетом надбавок получали 150-170 тысяч тенге, а фельдшеры - 170-180 тысяч тенге. В январе 2020-2021 года работникам платили надбавки по 25 тысяч тенге, это было внесено в коллективный договор. В этот раз предметом спора стало требование о надбавке в размере 40 тысяч тенге с указанием в коллективном договоре.
Сара Орынбаева, заведующая станцией, воздержалась от комментариев по поводу массового увольнения работников.
Исполняющий обязанности директора областной станции Скорой и неотложной помощи Амантай Досжанов сказал, что для поиска новых специалистов обратился с запросом в местный медицинский колледж и в городской отдел занятости.
- Я никого не выгонял. Те, кто уволился с работы, будут восстановлены на работе, если обратятся с апелляцией и докажут свою правоту, - сказал он. Досжанов заявил, что приказ по остальным работникам еще не вышел.
Митинги работников станций Скорой помощи в Мангистауской области с требованием увеличения зарплат начались 9 сентября. Первыми на протест вышли работники станции в Жанаозене, их поддержали коллеги в районах. 14 сентября работодатель подал на протестующих в суд с требованием признать забастовку незаконной. На основании вынесенного судебного решения были уволены 11 человек, а в Мунайлинском районе - восемь человек. Работники Скорой помощи в Актау и Бейнеу вернулись на рабочие места.
Напомним, работники Мангистауских станций Скорой помощи объявили забастовку с требованием повысить заработную плату.
Позже суд признал действия рабочих незаконными.
Министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что бастующие медицинские работники экстренных служб будут отвечать перед судом за смерти или ухудшение состояния пациентов во время их митингов и отсутствия на работе.