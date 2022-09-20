В Актау отклонили заявку ТОО «МАЭК-Казатомпром» на повышение тарифов

- Мы отклонили заявку «МАЭКа» из-за того, что они предоставили неполный перечень необходимых документов. Изменение тарифов не будет, - сообщил Жандос Салимов.



Как известно, в августе ТОО «МАЭК-Казатомпром» подал заявку на повышение тарифов. В перечень запроса вошло производство трех видов воды и тепла для населения, бюджетных организаций и юридических лиц.Проект изменения тарифов был представлен и рассмотрен на общественных слушаниях.Главными аргументами для увеличения тарифов стали повышение стоимости стратегического товара (газ) и изношенность оборудования (свыше 80%). Помимо этого, предприятие аргументировало необходимость повышение тарифов тем, что подорожала необходимая для выработки воды и электроэнергии продукция.Общественники и жители Актау на слушаниях раскритиковали политику предприятия. По их словам, средства на ремонт и модернизацию ТОО «МАЭК-Казатомпром» должен получать от Министерства энергетики РК, а не от потребителей. Так как предприятие находится в ведении этого ведомства.Но ТОО «МАЭК-Казатомпром» может повторно подать заявку на повышение тарифов, как только предоставит все необходимые документы.Напомним, что ранее, 26 августа, в Актау прошли публичные слушания по повышению тарифа на питьевую, техническую и горячую воду, и теплоэнергию. Тариф на теплоэнергию предложили поднять почти в два раза.