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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 997

В Актау отклонили заявку ТОО «МАЭК-Казатомпром» на повышение тарифов

Заявка на повышение тарифов на воду и тепло, поданная ТОО «МАЭК-Казатомпром», отклонена. Об этом сообщил Жандос Салимов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Мангистауской области.

Фото из архива «Лады»
Как известно, в августе ТОО «МАЭК-Казатомпром» подал заявку на повышение тарифов. В перечень запроса вошло производство трех видов воды и тепла для населения, бюджетных организаций и юридических лиц.

Проект изменения тарифов был представлен и рассмотрен на общественных слушаниях.

Главными аргументами для увеличения тарифов стали повышение стоимости стратегического товара (газ) и изношенность оборудования (свыше 80%). Помимо этого, предприятие аргументировало необходимость повышение тарифов тем, что подорожала необходимая для выработки воды и электроэнергии продукция.

Общественники и жители Актау на слушаниях раскритиковали политику предприятия. По их словам, средства на ремонт и модернизацию ТОО «МАЭК-Казатомпром» должен получать от Министерства энергетики РК, а не от потребителей. Так как предприятие находится в ведении этого ведомства.

- Мы отклонили заявку «МАЭКа» из-за того, что они предоставили неполный перечень необходимых документов. Изменение тарифов не будет, - сообщил Жандос Салимов.


Но ТОО «МАЭК-Казатомпром» может повторно подать заявку на повышение тарифов, как только предоставит все необходимые документы.

Напомним, что ранее, 26 августа, в Актау прошли публичные слушания по повышению тарифа на питьевую, техническую и горячую воду, и теплоэнергию. Тариф на теплоэнергию предложили поднять почти в два раза.



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Комментарии ( 2 )

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  • alixah
  • Ingul
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:10
Главными аргументами для увеличения тарифов стали повышение стоимости стратегического товара (газ) и изношенность оборудования (свыше 80%).

Увеличить тариф из-за повышения цены на газ---это ещё как-то можно понять И то--в пределах разумного! Но! Из-за изношенности оборудования---это беспредел! Почему это должно ложиться на плечи горожан? Больше 10 лет они поднимают тариф и ссылаются на изношенность. Миллиардами ворочают, а на ремонт оборудования у них денег нет!

Изменение тарифов не будет, - сообщил Жандос Салимов.

Это хорошо, но надолго ли? Эти змеи по-любому своё сделают
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:04
хоть и маленькая, но победа!

Уважаемые жители, прошу вас выкрасть время и посетить слушания в след. раз, нас тогда было очень мало.

Не дайте себя обманывать и обкрадывать!
 
 

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