Уроки мужества организовали военнослужащие в Актау

Во время встреч со школьниками военнослужащие рассказали о важной миссии защиты Родины. Особый интерес, как отмечают организаторы мероприятия, у актауской молодежи вызвала история Вооруженных сил независимого Казахстана, которым в этом году исполнилось 30 лет. Учащимся не только рассказывали о развитии и традициях казахстанской армии, показывали документальные фильмы, но и демонстрировали умения воинов в рукопашном бое и выполнении строевых приемов с оружием.В школе-лицее №7 Актау урок мужества провел начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Серик Бурамбаев. Он обратил внимание школьников на значение Актау для Вооруженных сил страны. Именно здесь 17 августа 1996 года был впервые поднят военно-морской флаг Казахстана, являющийся символом готовности военных моряков к защите Родины.С учащимися проведена профориентационная работа, в которой основное место заняла презентация военных учебных заведений, где готовят офицеров и сержантов для казахстанской армии. Отдельно разъяснены нововведения, инициированные Министерством обороны по предоставлению льгот в получении образования для прошедших срочную воинскую службу. Кроме того, председатель Республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Мейрбек Мендыгалиев рассказал о порядке вступления молодежи в ряды юных патриотов, что может стать первым шагом в выборе профессии защитника Родины.– В свете основных положений Послания Президента страны народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» именно сегодняшней молодежи предстоит строить Справедливый Казахстан. Министерством обороны предприняты все меры, чтобы подрастающее поколение смогло реализовать себя в роли защитников Родины, обеспечить суверенитет и территориальную целостность страны для себя и для будущих поколений, – отметил генерал-майор Серик Бурамбаев.Школьники Актау в свою очередь поделились своими успехами. Представителям Министерства обороны был представлен класс Smart sarbaz, где школьники обучаются основам робототехники. А воспитанники военно-патриотического клуба «Кайсар» показали свои умения в начальной военной подготовке.Урок мужества завершился дефиле роты почетного караула, показными выступлениями воинов и возложением цветов к мемориалу Вечного огня.